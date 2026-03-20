20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Nu cred că sectorul creșterii păsărilor va fi afectat de Mercosur
Horia Dan Cardoș, director general Agroland a abordat în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Nu credem că sectorul, dacă vorbim de partea de food, nu credem că sectorul creșterii păsărilor va fi afectat de ceea ce urmează. Și aici mă refer la acordul Mercosur, care probabil va afecta mai mult fermierii din zona vegetală și crescătorii de bovine. Iar dacă vorbim de noua politică agricolă comună despre care se vorbește și care va fi implementată din 2028, care înseamnă limitarea subvenției pentru fermele mari. Așa cum spuneam, sectorul creșterii păsărilor nu credem că va fi afectat acum”.

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

