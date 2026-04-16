Grupul antreprenorial românesc raportează o creștere semnificativă a volumelor de ouă livrate în primul trimestru din 2026, pe fondul unui preț mediu de vânzare în urcare și al unei cereri în creștere pe piață, potrivit Agerpres.

Grupul Agroland a livrat în primul trimestru din 2026 cu 40% mai multe ouă față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce prețul mediu de vânzare a crescut cu 25%, potrivit unui comunicat de presă.

„Rezultatele din primul trimestru pe segmentul de ouă de consum arată o creştere semnificativă a volumelor vândute, în condiţiile unui preţ mediu constant ascendent. Această dinamică confirmă validitatea deciziilor pe care le-am luat în ultimii ani, de a dezvolta capacităţile de producţie într-o zonă cu tendinţe de consum în creştere, atât la nivel local cât şi la nivel european şi unde putem să beneficiem de un avantaj competitiv prin creşterea gradului de integrare la nivel de grup. În paralel, producţia de furaje a continuat să crească şi se apropie de capacitatea nominală de producţie, ceea ce ne permite să susţinem intern o parte tot mai mare din necesarul operaţional şi să avem o mai bună predictibilitate asupra costurilor. Pe segmentul de retail, continuăm expansiunea, având ca obiectiv 300 de magazine până la finalul anului 2028 şi ne concentrăm pe extinderea formatului MEGA în cât mai multe judeţe din ţară. La nivel operaţional, în T1 2026, observăm o creştere a traficului în magazine, dar şi o uşoară ajustare a valorii bonului mediu, pe fondul unui comportament de consum mai prudent generat de contextul economic actual”, a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO al grupului.

Platforma avicolă de la Mihăilești a vândut 29,1 milioane de ouă în primele trei luni din 2026, față de 20,8 milioane în aceeași perioadă din 2025. Grupul implementează strategia de dezvoltare „Vision 2030”, care vizează extinderea capacității la 900.000 de găini ouătoare până în 2027, dezvoltarea fermei bio de la Curtișoara și noi achiziții.

Planul include investiții de până la 130 de milioane de lei până în 2028, dar și deschiderea unei fabrici de ouă lichide la Caransebeș, precum și dezvoltarea de produse derivate, în contextul unor exporturi estimate să ajungă la 40–50% din vânzări.

Pe segmentul agribusiness, fabricile din Caransebeș și Ișalnița au livrat 7.632 de tone de furaje în primul trimestru, în creștere cu 6%, apropiindu-se de capacitatea maximă de producție. Pentru întreg anul 2026, compania estimează o creștere de 11% a producției.

Divizia de retail, care numără 257 de magazine, a atras aproape 735.000 de clienți în primul trimestru, în creștere cu 3%. În același timp, valoarea medie a bonului a scăzut ușor, la 79 de lei, pe fondul unui consum mai prudent.

Pentru 2026, compania estimează vânzări de aproape 300 de milioane de lei pe segmentul de retail, susținute de extinderea rețelei și performanța magazinelor existente.