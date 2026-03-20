Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: „Avem nevoie de investiții pentru a putea face față oportunităților. Mercosur vine cu provocări, dar și cu oportunități”

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: Credit foto @iStock.com/Anna Listishenko, @https://cfro.ro/

Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români, a accentuat nevoia de investiții pentru a putea prelucra produsele pimare și a le exporta în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”:

„Avem nevoie să diversificăm hrana pe care o consumăm datorită percepției și potențialului pe care le avem astăzi, în cea mai bună evoluție a omenirii din istorie. Dar în același timp, aceste măsuri vin cu o presiune foarte mare pentru fermierii europeni, în special pentru fermierii români, care au resimțit, așa cum am menționat și mai devreme, aceste crize. Avem nevoie de investiții pentru a putea face față oportunităților, spun oportunități, nu provocări, oportunității venite din perspectiva acordului Mercosur.

De ce spun asta? Pentru că orice schimbare aduce atât provocări cât și oportunități. Discutăm de exemplu despre Mercosur în care avem cu precădere produse destinate industriei primare pe care le putem importa. Dar avem nevoie de investiții, de capital de lucru, pentru a putea transforma în valoare adăugată acele produse, complementare cu o siguranță pentru consumatorul român”.

