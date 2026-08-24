Mirosul puternic al piperului negru poate descuraja temporar rozătoarele să se apropie de anumite zone. Metoda nu înlocuiește însă astuparea intrărilor și eliminarea surselor de hrană. Piperul negru este prezentat drept o soluție naturală și ieftină pentru îndepărtarea șobolanilor din locuințe, relatează Express.

Rozătoarele au un simț olfactiv foarte dezvoltat, pe care îl folosesc pentru a găsi hrană și pentru a detecta pericolele. Mirosul înțepător al piperului le poate irita și le poate determina să evite temporar locurile în care condimentul a fost împrăștiat.

Piperul conține piperină, substanța responsabilă pentru gustul său înțepător. Efectul asupra șobolanilor este considerat mai degrabă unul de descurajare decât o metodă sigură de eliminare.

Unde poate fi presărat piperul

Piperul negru măcinat poate fi pus în cantități mici în apropierea posibilelor puncte de intrare. Printre acestea se numără spațiile din jurul țevilor, crăpăturile, colțurile întunecate și zonele din spatele electrocasnicelor. Condimentul trebuie înlocuit periodic, deoarece mirosul se diminuează. De asemenea, poate fi îndepărtat ușor de curenții de aer, umezeală sau curățenie.

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Piperul nu ar trebui răspândit pe suprafețele unde se pregătește mâncarea și nici în locuri accesibile copiilor ori animalelor de companie. Pulberea poate irita ochii și căile respiratorii.

Metoda poate fi încercată preventiv sau în cazul unei apariții izolate. Șobolanii se pot obișnui însă cu mirosul, mai ales dacă în apropiere găsesc hrană, apă sau un loc potrivit pentru cuib.

Ce măsuri sunt cu adevărat eficiente

Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) recomandă astuparea tuturor găurilor și fisurilor prin care rozătoarele pot intra în clădire. Golurile mici pot fi umplute cu vată de oțel fixată corespunzător, iar cele mai mari necesită plasă metalică, ciment sau alte materiale rezistente. Recomandările EPA pentru prevenirea infestărilor.

Alimentele trebuie păstrate în recipiente închise, iar resturile și hrana animalelor nu trebuie lăsate peste noapte. Coșurile de gunoi trebuie să aibă capace care se închid bine. Scurgerile de apă și robinetele defecte trebuie reparate, deoarece rozătoarele caută atât hrană, cât și apă.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) recomandă folosirea capcanelor în zonele în care au fost observate excremente, urme de ros sau materiale pentru cuib. Capcanele și momelile trebuie amplasate astfel încât să nu poată fi atinse de copii sau animale. Ghidul CDC pentru combaterea rozătoarelor.

Piperul negru poate crea, cel mult, o barieră olfactivă temporară. Dacă apar repetat excremente, zgomote în pereți, ambalaje roase sau animale vii, este necesară identificarea intrărilor și, de regulă, intervenția unei firme specializate.