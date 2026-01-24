Supa de pui este considerată în întreaga lume „aur lichid”, folosită inclusiv pentru a recupera organismul după o răceală, dar și pentru un prânz de duminică în familie. Nu e complicat de făcut și poate fi utilizată inclusiv pentru baze de gătit (stock) sau sosuri. În cazul acesteu supe de pui clasice, clară, cu tăiței sau cu găluște, anumite ingrediente sunt obligatorii, iar altele pot transforma acest preparat minunat într-unul imposibil de mâncat.

Legumele și condimentele obligatorii

Pentru a obține acea culoare aurie și gustul atât de iubit, baza trebuie să fie formată din rădăcinoase:

Morcovul: Oferă dulceață și culoarea galbenă specifică.

Rădăcina de pătrunjel și pâstârnacul: Sunt esențiale pentru aroma și gustul „de pământ”.

Rădăcină de țelină: Aduce o notă umami.

Ceapa: Se pune întreagă și se scoate la final. Oferă o dulceață discretă și mult gust.

Piper: Este singurul condiment care trebuie să fiarbă mult timp, motiv pentru care e bine să-l pui nemăcinat, boabe, ca să nu tulbure supa.

Sarea: Se adaugă puțin la început, pentru a extrage sucurile din carne și legume și se corecteză la final.

Ce NU ar trebui să pui niciodată în supa de pui și de ce

Anumite condimente și legume au arome atât de puternice încât „anulează” gustul supei așa cum ne așteptăm noi să fie. Iată lista „interzisă” pentru o supă tradițională:

Rozmarinul

Rozmarinul este o plantă lemnoasă, extrem de parfumată, care domină orice preparat. Într-o supă de pui, acesta va conferi un gust de „rășină” sau de lemn, mascând complet savoarea restului ingredientelor. Rozmarinul se potrivește la fripturi, nu în lichide limpezi.

Mărarul

Mărarul are o aromă specifică, puternică, destul de invazivă. Deși este bun în ciorbele de cartofi sau în borșurile cu smântână, într-o supă de pui, mărarul este considerat o eroare.

Usturoiul

Usturoiul este delicios în mujdei sau în supele cremă, dar într-o supă de pui fiartă îndelung, acesta îi va da un gust puternic, similar cu cel al răciturilor (piftiei). Supa de pui trebuie să fie dulceagă și fină, iar usturoiul îi conferă o agresivitate care nu are ce căuta aici.

Broccoli, conopida sau varză

Aceste legume fac parte din familia cruciferelor și elimină compuși de sulf în timpul fierberii. Rezultatul? O supă care miroase neplăcut și care are un gust amărui și o textură tulbure.

Trucuri pentru un rezultat perfect