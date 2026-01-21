Comisia Europeană şi-a exprimat miercuri regretul faţă de decizia Parlamentului European (PE) de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, acord considerat de executivul comunitar ca având o importanţă vitală pentru UE, dar faţă de care se împotrivesc fermierii europeni, ale căror sindicate au avertizat că se vor împotrivi de asemenea aplicării provizorii a acordului dorită de Comisia Europeană, relatează agenţiile EFE şi AFP.

„Conform analizei noastre, problemele ridicate de Parlamentul European în această rezoluţie nu sunt justificate, întrucât Comisia Europeană le-a discutat deja în detaliu cu Parlamentul”, a estimat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, după ce PE a votat favorabil o rezoluţie de sesizare a CJUE privind acordul comercial UE-Mercosur.

Întrebat dacă Comisia Europeană are în vedere o aplicare provizorie a acordului înainte ca CJUE să îşi pronunţe hotărârea, el nu a oferit un răspuns ferm, afirmând că această chestiune va fi probabil discutată joi de liderii europeni la summitul lor extraordinar convocat pentru a aborda criza provocată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, transmite Agerpres.

“Vom vedea cum decurg aceste discuţii”, întrucât Bruxelles-ul doreşte să aştepte rezultatul lor înainte de a decide dacă va aplica provizoriu acordul, a completat Olof Gill. Dar executivul comunitar se va concentra în continuare pe menţinerea dialogului cu eurodeputaţii pentru a le explica acestora că “pot susţine acest acord cu încredere”, întrucât este de o “importanţa vitală” pentru UE, atât din punct de vedere economic, cât şi pentru “forţa sa geopolitică în lume”, a mai spus acelaşi purtător de cuvânt.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susţinut anterior că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, ratificare ce ar putea fi mult întârziată în urma deciziei de sesizare a CJUE.

Acordul a fost votat în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă atunci de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franţei.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.

Aplicarea provizorie a acordului dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur ar fi “inacceptabilă”, au avertizat miercuri organizaţiile agricole şi sindicatele care se opun acordului, mesaj transmis după votul favorabil al Parlamentului European pentru sesizarea CJUE şi după un protest desfăşurat marţi de agricultori în faţa sediului legislativului european.