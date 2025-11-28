Comerțul agroalimentar al Uniunii Europene a continuat să se consolideze în luna septembrie 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de Comisia Europeană pe 28 noiembrie. Datele arată o evoluție clar pozitivă: excedentul comercial agroalimentar al UE a urcat la 5,4 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 45% față de luna august.

Exporturile cresc semnificativ

În septembrie, exporturile europene de produse agroalimentare au ajuns la 20,1 miliarde EUR, înregistrând un plus de 13% față de august 2025 și de 4% față de septembrie 2024.

Regatul Unit s-a menținut pe primul loc ca destinație principală, absorbind 23% din totalul exporturilor din perioada ianuarie–septembrie (echivalentul a 41,5 miliarde EUR). Creșterea valorii exporturilor către Marea Britanie cu 1,8 miliarde EUR (+5%) a fost susținută în principal de vânzările mai mari de produse de cacao, ciocolată și produse lactate.

Statele Unite s-au menținut pe locul al doilea în topul destinațiilor de export, urmate de Elveția. Totodată, exporturile către Ucraina au înregistrat o evoluție robustă, crescând cu 540 milioane EUR (+21%).

Importurile urcă moderat

Importurile agroalimentare ale UE au ajuns la 14,7 miliarde EUR în septembrie, cu 5% mai mult decât în august.

Cele mai mari creșteri la nivel de furnizori au fost:

Côte d’Ivoire: 2,3 miliarde EUR (+48%), datorită prețurilor ridicate la cacao.

Canada: cu un plus de 1,5 miliarde EUR (+88%), în special prin importuri de rapiță, grâu și porumb.

În contrast, importurile din Rusia au scăzut cu 68% (-585 milioane EUR), o tendință influențată în principal de reducerea importurilor de semințe oleaginoase și care se înscrie într-un declin continuu pe termen lung, menționează raportul.