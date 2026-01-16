Ianuarie e luna în care vrem să ne dăm un restart la obiceiurile alimentare, dar parcă nu am vrea să ne hrănim doar cu salată, mai ales că e frig afară și consumăm mai multă energie. În sezonul rece, organismul trece printr-o perioadă de adaptare: metabolismul încetinește ușor, imunitatea este mai solicitată, iar nevoia de nutrienți care susțin energia, digestia și starea de bine crește. O alimentație adaptată acestui context, bazată pe alimente de sezon, bogate în fibre, vitamine și grăsimi bune, ajută corpul să-și mențină echilibrul, să facă față temperaturilor scăzute și să intre în noul an cu mai multă vitalitate.

Pentru inspirație în organizarea meselor zilnice, Dr. Mihail Pautov, chirurg și promotor al unui stil de viață echilibrat, recomandă o formulă simplă și ușor de aplicat: metoda 5-4-3-2-1: 5 tipuri de legume, 4 tipuri de fructe, 3 surse de proteine, 2 tipuri de cereale integrale și 1 tip de grăsime sănătoasă. Este o abordare practică, care ajută la construirea unor mese variate și sățioase, fără calcule complicate sau restricții drastice.

Aceste principii sunt promovate și prin inițiative de retail dedicate alimentației echilibrate, precum „Frigiderul cu Bun gust”, un program susținut de Carrefour România. În luna ianuarie, selecția de produse marcă proprie – de la legume și cereale integrale, la lactate, pește și carne – este completată de oferte disponibile prin programul Act For Good din aplicația Carrefour, pentru a încuraja alegeri mai ușor de integrat în rutina zilnică.

Iată trei idei de meniuri sățioase și echilibrate, care să te ajute să integrezi cât mai multe legume și proteine în dieta zilnică. Nu uita de fructe – sunt gustările ideale între mese și te ajută și la digestie, prin aportul de fibre.

Meniul 1: Clasic & gustos

Mic dejun:

Iaurt 0,1% grăsime cu musli Carrefour Bio cu 5 cereale

Ceai verde

Gustare:

afine (surse excelente de fibre solubile)

Prânz:

Salată Misticanza Carrefour la Piață cu brânză cuburi pentru salată și dressing din iaurt, nuci caju

Cotlet de porc fără os, feliat, Drag de România la cuptor, cu garnitură de conopidă, gratinată la cuptor

Cină:

Supă-cremă de legume (din cartofi, morcovi, țelină) cu o lingură de smântână 30% pentru textura cremoasă

Castraveți muraţi în saramură Drag de România – o porție mică

Pâine prăjită

Gustare:

Mere idared românești, taiate în sferturi cu scorțișoară presărată (are efecte antioxidante și antiinflamatorii)

Meniul 2: Să mâncăm mai mult pește

Mic dejun:

Emmental Carrefour Bio cu roșii decojite la cuptor

Pâine prăjită

Cafea

Spread pe pâine prăjită cu banane pisate și afine

Gustare:

Mere galbene românești cu nuci (o sursă bună de grăsimi sănătoase)

Prânz:

Salată de porumb dulce în conservă Carrefour Classic cu ton măruntit în ulei de floarea-soarelui Carrefour Classic și ceapă roșie

Paste cu ou Drag de România în stil aglio, olio e pepperoncino: le gătești rapid cu ulei de măsline extravirgin, roșii cherry, fulgi chilli și câțiva căței de usturoi, peste care presari Parmigiano Reggiano bio

Pere românești, pentru un plus de fibre și vitamina C

Cină:

Salată de Baby spanac Carrefour Bio

Inele de calamar pane

Pâine integrală cu semințe

Meniul 3: Fusion Style

Mic dejun:

Iaurt 0,1% grăsime cu batoane cu cereale, plus rodie

Cafea

Prânz:

Mix de legume Carrefour Bio la cuptor cu ulei de măsline extravirgin Carrefour Bio

Creveți fierți decorticați Carrefour Classic – îi tragi rapid la tigaie cu un sos de vin și usturoi

Gustare:

Prune

Cină:

Amestec de legume în stil asiatic Carrefour Sensation

Aripi de pui secționate Carrefour La Piață la cuptor – le dai înainte cu paprika și fulgi de chilli, pentru o notă crispy

Un frigider echilibrat nu e plin de interdicții, ci de opțiuni inteligente: mănâncă fără să te înfometezi, respectă câteva reguli simple și vei avea energie pentru întreaga zi și în sezonul rece. Răsfoiește online catalogul Carrefour și vezi care din produsele marcă proprie la reducere te inspiră pentru meniuri echilibrate, fără diete extreme.