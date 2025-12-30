Ceaiul este una dintre cele mai populare băuturi la nivel global, savurat zilnic de milioane de oameni. Însă, pentru cei care se confruntă cu deficit de fier sau doresc să își optimizeze aportul de minerale, ceaiul verde sau negru poate avea un efect semnificativ asupra absorbției fierului din alimente. În Statele Unite, aproximativ 9,3% dintre persoanele cu vârsta de peste doi ani prezintă deficit de fier, ceea ce face acest subiect relevant pentru sănătatea publică, notează verywellhealth.com.

Principalele substanțe din ceai care pot reduce absorbția fierului sunt polifenolii și taninii. Polifenolii sunt compuși vegetali cu numeroase beneficii pentru sănătate, dar care pot inhiba absorbția fierului de origine vegetală, numit fier non-hem. Taninii, un tip de polifenol, se leagă de fierul non-hem, formând molecule pe care organismul nu le poate descompune și, astfel, limitează absorbția mineralului.

Puterea ceaiului poate influența cantitatea de polifenoli: o infuzie mai scurtă și mai diluată produce un ceai mai slab, dar chiar și acesta poate afecta absorbția fierului. De asemenea, tipul de ceai contează: ceaiul negru are cel mai ridicat conținut de tanini, ceaiul verde are cel mai scăzut, iar oolong, un ceai semi-fermentat, se situează între ele. Studiile arată că ceaiul fermentat negru poate reduce absorbția unor forme de fier precum clorura ferică sau sulfatul feros cu 60-90%, fiind acesta din urmă o formă considerată mai bine tolerată și mai biodisponibilă.

Strategii pentru a evita reducerea absorbției fierului

Cei care beau ceai regulat ar trebui să acorde atenție momentului în care consumă băutura, mai ales dacă iau suplimente de fier sau includ alimente bogate în acest mineral în dieta lor. Se recomandă un interval de cel puțin 60 de minute între consumul de ceai și mesele bogate în fier sau suplimente. Studiile arată că un ceai băut cu o oră înainte sau după masă poate crește semnificativ absorbția fierului comparativ cu consumul simultan cu alimentele.

Pentru a maximiza absorbția fierului, alimentele bogate în fier pot fi asociate cu surse de vitamina C, cum ar fi broccoli, kiwi, citrice, căpșuni sau ardei gras roșu și verde.

Ceaiul nu trebuie evitat complet în caz de deficit de fier

Chiar și persoanele cu deficit de fier nu trebuie să elimine ceaiul din alimentație. Este suficient să fie consumat separat de mesele principale și de suplimentele de fier. Astfel, efectul inhibator asupra absorbției mineralului poate fi redus semnificativ, menținând în același timp beneficiile generale ale ceaiului pentru sănătate.

Pe lângă efectul asupra fierului, există și alte considerații: alergiile la anumite tipuri de ceai trebuie evitate, iar ceaiul negru și cel verde conțin cafeină. Consumul recomandat nu trebuie să depășească patru cești de 240 ml pe zi pentru adulți. Copiii sub 12 ani trebuie să evite cafeina, iar femeile însărcinate ar trebui să limiteze aportul la maximum 200 mg pe zi. În medie, o ceașcă de ceai negru de 240 ml conține 47 mg de cafeină, în timp ce ceaiul verde are 30 mg.

Ceaiul rămâne o băutură sănătoasă și plăcută, însă cei preocupați de nivelul de fier din organism trebuie să fie atenți la momentul consumului. Prin separarea ceaiului de mesele principale și suplimentele de fier și prin combinarea fierului cu vitamina C, beneficiile nutriționale pot fi optimizate. În felul acesta, ceaiul continuă să fie parte dintr-un stil de viață sănătos, fără a compromite absorbția unui mineral esențial pentru sănătatea sângelui și a metabolismului.