China ar trebui să înceteze să mai acumuleze stocuri de alimente și îngrășăminte pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării globale, afectată de conflictul din Iran și de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, a declarat fostul director al Băncii Mondiale, David Malpass, potrivit Mediafax.

David Malpass, fost director al Băncii Mondiale și fost subsecretar al Trezoreriei SUA pentru Afaceri Internaționale în timpul administrației Trump, a făcut declarațiile în cadrul emisiunii „World Business Report” a BBC World Service, înaintea summitului Trump-Xi de la Beijing.

„Ei dețin cele mai mari stocuri mondiale de alimente și îngrășăminte. Pot înceta să-și mai constituie stocuri”, a spus acesta.

Comentariile vin într-un moment în care numeroase state încearcă să își securizeze aprovizionarea cu îngrășăminte înainte de sezonul de semănat de primăvară, în timp ce închiderea Strâmtorii Ormuz afectează grav transporturile internaționale.

China a limitat exporturile de îngrășăminte

China a suspendat exporturile mai multor tipuri de îngrășăminte încă din luna martie, invocând nevoia de a proteja aprovizionarea internă.

- articolul continuă mai jos -

Măsura s-a adăugat restricțiilor introduse treptat încă din 2021.

Potrivit datelor citate, China a reprezentat în 2025 aproximativ 25% din producția globală de îngrășăminte, iar exporturile au depășit 13 miliarde de dolari.

„Se prezintă ca o țară în curs de dezvoltare”

Malpass a afirmat că poziționarea Chinei drept țară în curs de dezvoltare nu mai reflectă realitatea economică actuală.

„Se prezintă ca o țară în curs de dezvoltare, deși sunt a doua cea mai mare economie din lume și, în multe privințe, sunt bogați”, a declarat fostul oficial.

„Și totuși, ei continuă să pretindă că sunt o țară în curs de dezvoltare în cadrul OMC și al Băncii Mondiale, iar acest lucru ar putea fi suspendat”, a adăugat el.

Tensiunile din Iran și Strâmtoarea Ormuz amplifică presiunea globală

Referindu-se la situația din Iran și la tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, Malpass a spus că lumea ar trebui „să se unească în spatele Statelor Unite și să ceară o rezoluție”.

„Nu poți avea un stat rebel care deține plutoniu și nu poți bloca Strâmtoarea Hormuz”, a spus acesta.

Fostul director al Băncii Mondiale a subliniat și dependența Chinei de comerțul internațional și de transporturile maritime.

„Ei gestionează liniile de transport maritim, dețin containerele și obțin profituri uriașe din comerțul cu restul lumii. Așadar, ar fi marii perdanți dacă Iranul ar deține în vreun fel controlul asupra Strâmtorii Ormuz”, a afirmat Malpass.