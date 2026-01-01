Ciulamaua de ciuperci este o mâncare tradițională românească, rustică, cu sos cremos. Are un echilibru plăcut de arome, dat de gustul intens al ciupercilor, piperul negru, usturoiul, ceapa dulce, sosul cremos și multe ierburi proaspete, precum mărarul sau pătrunjelul.

Poate fi preparată cu ușurință în variantă de post sau vegană, arată cristinaskitchen.com. Deoarece românii țin post o bună parte din an, este frecvent întâlnită o versiune complet vegetală, făcută cu rântaș din făină și ulei, îngroșată cu apă, fără adaos de smântână.

Baza cremoasă poate fi obținută folosind diferite tipuri de smântână (tradițional smântână românească, dar și variante mai ușor de găsit, precum smetana grasă sau crème fraîche), sau, cel mai simplu, lapte obișnuit ori lapte vegetal.

Ingrediente

700 g ciuperci

2 cepe galbene mici

2 căței de usturoi

1 legătură de mărar proaspăt (¼ cană tocat sau 3–4 linguri de mărar uscat)

2 linguri ulei vegetal

2 linguri unt

2 linguri făină albă

1 cană lichid (250 ml apă, vin alb, supă sau lapte)

½ cană crème fraîche

1,5 lingurițe sare sau după gust

1 linguriță piper negru sau după gust

2 lingurițe cimbru uscat sau, alternativ, cimbru de grădină uscat

Instrucțiuni

Feliază ciupercile, toacă mărunt ceapa, zdrobește sau toacă fin usturoiul și toacă mărarul proaspăt sau măsoară cantitatea de ierburi uscate.

Apoi încinge uleiul într-o tigaie largă, la foc mediu spre mic. Adaugă ceapa și gătește timp de câteva minute, amestecând ocazional, până devine moale și aromată, fără să se rumenească.

Mărește focul la mediu-mare. Adaugă ciupercile, usturoiul, sarea, piperul și cimbrul. Amestecă bine, acoperă și gătește timp de 5 minute.

Îndepărtează capacul și continuă gătirea încă 5–6 minute, amestecând din când în când, până când ciupercile se rumenesc și lichidul se evaporă. Dacă este necesar, mai adaugă puțin ulei pentru a ajuta la rumenire.

Pentru a îngroșa ciulamaia, pune într-o altă tigaie untul la topit și apoi adaugă acolo făina. Amesteă bine să nu se formeze cocoloase. Apoi adaugă smântâna și continuă să amesteci. Toarnă apoi lichidul peste ciuperci și gătește timp de 2–3 minute sau mai mult, amestecând frecvent, până când sosul ajunge la consistența dorită. Dacă nu este suficient de gros, continuă gătirea la foc mediu-mare până se reduce.

Pentru o variantă fără gluten, sari peste făină și unt și adaugă un amestec din 1 lingură de amidon de porumb dizolvat în 2 linguri de apă rece.

Servește cald, decorat cu mai mult mărar proaspăt, brânză feta sfărâmată sau brânză maturată rasă.