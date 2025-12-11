Un paté de casă este genul de preparat care transformă o zi obișnuită într-un moment de răsfăț. Și pentru un paté cu adevărat fin și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos și smântâna proaspătă de la Lăptăria cu Caimac oferă textura perfectă și prospețimea necesară, transformând acest aperitiv simplu într-un preparat festiv, elegant și plin de savoare.

Untul, făcut doar din lapte dulce, minim procesat, are o aromă curată și un conținut de grăsime stabil, astfel că se încorporează uniform în pasta de ficat și îi oferă o catifelare naturală, fără peliculă uleioasă sau gust artificial. În plus, pentru că are un punct de topire ideal, conferă pateului acea finețe caracteristică, fiind ușor de întins chiar și după ce a stat la rece.

Smântâna proaspătă, densă și fără aditivi, oferă cremozitate și ajută la obținerea unei texturi aerate, bine legate. Aroma ei subtilă, de lapte proaspăt, rotunjește gustul fără a acoperi ingredientul principal, ficatul, ceea ce duce la un paté mai echilibrat, mai delicat și mai natural în gust. Împreună, acestea transformă un paté de casă obișnuit într-unul mult mai fin, mai cremos și cu un profil de gust curat, specific lactatelor făcute cu grijă.

Vinul roșu conferă o aromă bogată, usturoiul și ceapa îi aduc profunzime, iar piperul roz și cimbrul adaugă o notă elegantă.

Rețeta este simplă, rapidă și poate fi pregătită în avans, ideală pentru aperitive de sărbătoare sau pentru un cadou culinar făcut din suflet. Savuros pe pâine prăjită, acest paté devine ușor piesa centrală a mesei. Dacă îl așezi în borcănele frumoase și îl decorezi cu puțin unt topit, rodie și cimbru verde, ai în mâini un dar delicios și făcut acasă.

Ingrediente:

500g ficat de pui

2 cepe mari, feliate

3 căței de usturoi mărunțiți

80g Untul cel lăptos

120ml smântână proaspătă Lăptăria cu Caimac

45ml vin roșu

2 linguri de ulei (de măsline)

Piper roz

Cimbru

Sare

Mod de preparare:

Încinge uleiul și călește ceapa feliată timp de 2 minute. Adaugă ficatul de pui spălat și curățat în prealabil și gătește-l până când se rumenește bine, pe toate părțile.

Toarnă vinul roșu, apoi usturoiul mărunțit, cimbrul și untul. Amestecă și gătește totul pentru 2-3 minute. Condimentează cu piper roz și sare.

Adaugă smântâna proaspătă, acoperă cu un capac, și lasă să fiarbă 3 minute.

Pasează tot amestecul cu un robot de bucătărie sau cu un blender.

Pune pateul obținut în borcănele.

Topește și toarnă deasupra 50g din Untul cel lăptos. Adaugă boabe de rodie și cimbru verde.

Pune pateul la frigider pentru câteva ore.

Poți să împachetezi frumos borcanele și să le oferi celor dragi un cadou delicios.