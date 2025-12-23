Suntem cu toții pe ultima sută de metri în ce privește micile daruri pentru cei dragi, familie, prieteni, colegi sau cunoscuți, și vrem cu toții să surprindem cu ceva care să îmbine utilul cu plăcutul și să fie și într-o marjă de preț acceptabilă.

Am selectat mai jos câteva obiecte de bucătărie care pot face viața mai ușoară și aduce o mică bucurie cuiva despre care știm că îi face plăcere să își petreacă timp în bucătărie. Niciunul nu depășește 200 de lei, iar două dintre ele sunt chiar sub 100.

1. Mojar cu pistil, din marmură

Sunt foarte utile când vrem să mărunțim ierburi aromatice, condimente și mirodenii. Rezultatul este mereu superior unui mixer electric, pentru că nu încălzește alimentele, știut fiind că uleiurile esențiale pe care le conțin se pot altera la temperaturi mari.

Se găsesc în variantă de marmură albă sau neagră, cea neagră are avantajul că nu rămâne pătată. Ofertele pornesc undeva în jur de 50 de lei pe siturile de ecommerce sau marile magazine românești.

2. Aparat de vidat pentru uz casnic

Este un obiect care se poate dovedi foarte util dacă obișnuim să conservăm alimente, crude sau gătite, la congelator, sau să gătim în sistem batch cooking. Într-un context urban e mai probabilă a doua situație: un aparat de vidat ne poate asista în dorința de a găti mai mult și conserva ulterior, închis în vid, la frigider sau la congelator.

În plus, gătirea în vid are și avantaje nutriționale, distruge mai puțin principiile nutritive pentru că alimentul ajunge la o temperatură mai mică. Totodată, alimentele își conservă mult mai bine calitățile organoleptice, gust, miros, culoare, aspect, și nu se pierde din ele absolut nimic, rămâne totul înăuntru.

Se pot găti în vid carne, pește, legume, și o putem face doar o dată pentru mai mult timp. Ofertele în România pentru un aparat cu prestații normale nu depășește 200 de lei, în preț fiind de regulă încluse și un set de pungi sau de role.

3. Răzătoare din ceramică

Este un obiect mult mai util decât ar putea părea la prima impresie. Se pot rade pe ea coaja de lămâie sau alte citrice, ghimbirul cu consistența lui fibroasă, usturoi, hrean etc.

Dar este foarte util și pentru ras mere pentru copiii mici, sau alte fructe de la care vrem să folosim pulpa. Cele mai practice sunt modelele rotunde tip farfurioară sunt, pentru că au și spațiu de colectare în jur.

Au marele avantaj că alimentele nu oxidează, așa cum se întâmplă cu răzătorile obișnuite de metal. Un preț corect este undeva în jur de 50-60 de lei pe piața românească, adică foarte bun în comparație cu alte ecommerce din țările occidentale.

4. Oală pentru fiert paste, cu strecurătoare inclusă

Este un obiect care îi va face fericiți pe toți iubitorii de paste italiene. Evită timpul pierdut și efortul în plus, e suficient să ridicăm sita și apoi să scurgem apa din oală direct în chiuvetă. Și nici nu riscăm să ne ardem la mâini.

Dar e un vas cu funcții multiple, putem găti în el și altceva, e suficient să eliminăm sita din interior. Este esențial ca atunci când alegem să fim atenți ca stratul de dedesubt să fie stratificat, grosimea lui face ca apa să fiarbă mai repede pentru că are schimb termic mult mai redus cu exteriorul. Cel mai bun preț pentru o oală de inox de circa 5-7 litri capacitate este sub 200 de lei.

5. Caffetiera Moka

I se mai spune și expressor de aragaz, este practic prima ustensilă de cafea creată în secolul trecut care prepară cafeaua prin baie de vapori sub presiune. Este un obiect iconic al italienilor, creat de cunoscuta companie Bialetti.

Un obiect mic și ușor, din aluminiu, pentru un rezultat notabil, care ajută să economisim și bani, și spațiu în bucătărie. Există mai nou și modele Moka Induction, pentru plitele cu inducție. Un preț corect este undeva în jur de 150 de lei, pentru varianta cu 6 cești, iar pasionații de cafea vor fi fericiți să o poată savura și în această variantă.