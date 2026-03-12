Ce este chimichanga? Pachețele de tortilla ultra-crocante la exterior, umplute cu un amestec generos de fasole neagră, porumb dulce și brânză care se întinde irezistibil atunci când se topește. Totul este gătit în friteuza cu aer cald, fără prăjeală și delicios.
Această rețetă de chimichangas vegetariene este un preparat mexican cu ardei, fasole, condimente picante și sos din belșug. Perfect și pentru pentru cină și pentru petrecere.
O rețetă cu succes garantat, pentru textura sa perfectă, deși friteuza permite obținerea crustei crocante folosind cu 80% mai puțină grăsime față de varianta prăjită tradițional.
Nutritivă, pentru că este bogată în proteine vegetale, fibre și vitamine din legume. Și se prepară și repede, fără a murdări toată bucătăria.
18 tortilla mici (sau 10-12 mari);
2 linguri ulei vegetal (pentru călit);
1 ceapă roșie tăiată solzișori;
1 ardei gras roșu + 1 ardei gras verde (tăiați fâșii subțiri);
400 g fasole neagră (conservă, scursă bine);
420 g porumb dulce (conservă, scurs);
375 g sos (alege varianta picantă care îți place);
30 g condiment pentru tacos (amestec de chimion, chili, oregano);
250 g amestec de brânzeturi (Cheddar, Mozzarella);
1/2 legătură de coriandru proaspăt (tocat).
1/2 cană smântână + 1/2 cană sos de ardei sau sos mexican;
Roșii cherry tăiate mărunt + ceapă roșie tocată;
Guacamole proaspăt;
Spray cu ulei (pentru rumenit).
Adaugă și jalapeños murați în umplutură dacă vrei să fie iute ca pentru mexicani sau ciuperci sote pentru o aromă mai intensă (umami).
Așază chimichangas fierbinți pe un platou, toarnă deasupra sosul și decorează cu pico de gallo și guacamole.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți