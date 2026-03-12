Ce este chimichanga? Pachețele de tortilla ultra-crocante la exterior, umplute cu un amestec generos de fasole neagră, porumb dulce și brânză care se întinde irezistibil atunci când se topește. Totul este gătit în friteuza cu aer cald, fără prăjeală și delicios.

Această rețetă de chimichangas vegetariene este un preparat mexican cu ardei, fasole, condimente picante și sos din belșug. Perfect și pentru pentru cină și pentru petrecere.

O rețetă cu succes garantat, pentru textura sa perfectă, deși friteuza permite obținerea crustei crocante folosind cu 80% mai puțină grăsime față de varianta prăjită tradițional.

Nutritivă, pentru că este bogată în proteine vegetale, fibre și vitamine din legume. Și se prepară și repede, fără a murdări toată bucătăria.

Ingrediente (pentru 6 porții / 18 bucăți mici)

Baza și umplutura

18 tortilla mici (sau 10-12 mari);

2 linguri ulei vegetal (pentru călit);

1 ceapă roșie tăiată solzișori;

1 ardei gras roșu + 1 ardei gras verde (tăiați fâșii subțiri);

400 g fasole neagră (conservă, scursă bine);

420 g porumb dulce (conservă, scurs);

375 g sos (alege varianta picantă care îți place);

30 g condiment pentru tacos (amestec de chimion, chili, oregano);

250 g amestec de brânzeturi (Cheddar, Mozzarella);

1/2 legătură de coriandru proaspăt (tocat).

Pentru servire (pico de gallo și sos)

1/2 cană smântână + 1/2 cană sos de ardei sau sos mexican;

Roșii cherry tăiate mărunt + ceapă roșie tocată;

Guacamole proaspăt;

Spray cu ulei (pentru rumenit).

Adaugă și jalapeños murați în umplutură dacă vrei să fie iute ca pentru mexicani sau ciuperci sote pentru o aromă mai intensă (umami).

Preparare pas cu pas

Încălzește uleiul într-o tigaie mare. Adaugă ceapa și ardeii fâșii. Călește-le timp de 8-10 minute până când devin fragede și ușor arse pe margini, acele margini negre vor da o aromă afumată. Pune legumele într-un bol mare și adaugă fasolea, porumbul, sosul salsa, condimentele taco, jumătate din coriandru și brânza. Amestecă totul bine până obții o compoziție suculentă și legată. Pune o lipie de tortilla pe o suprafață curată. Adaugă aproximativ două linguri de umplutură în centru (mai bine mai puțin decât prea mult). Îndoaie marginile laterale peste umplutură și rulează strâns, ca pe un burrito. Pune chimichangas în coșul friteuzei cu „închiderea” în jos. Pulverizează-le ușor cu spray de ulei. Gătește la 180°C timp de 10 minute, până devin aurii și crocante. Întoarce-le la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă. Repetă procedura. În timp ce puiul se gătește, amestecă smântâna cu sosul de ardei (adaugă un strop de apă dacă e prea gros). Într-un alt bol, amestecă roșiile cherry cu restul de ceapă roșie și coriandru pentru un pico de gallo rapid.

Cum se servește?

Așază chimichangas fierbinți pe un platou, toarnă deasupra sosul și decorează cu pico de gallo și guacamole.