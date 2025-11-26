Oamenii de ştiinţă chinezi au creat o limbă artificială care poate spune: “Da, este iute!”, transmite miercuri agenţia Xinhua, transmite Agerpres.

„Chili-metrul”, sub formă de gel, oferă o măsurătoare rapidă şi exactă a gradului de iuţeală, scutindu-i asfel pe degustătorii umani de senzaţia de usturime şi având potenţialul de a revoluţiona controlul calităţii în industria alimentară.

Inspirându-se din capacitatea laptelui de a calma senzaţia de usturime din gură, cercetătorii de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din China de Est (ECUST) au dezvoltat o limbă bionică inovatoare, amestecând lapte praf, acid acrilic şi clorură de colină şi obţinând un gel moale şi flexibil.

Mecanismul este inspirat de fenomenul din realitate, în care proteinele din lapte se leagă de capsaicină – compusul responsabil pentru iuţeala ardeilor iuţi – reducând astfel senzaţia de usturime, potrivit unui studiu publicat în ACS Sensors.

În mod similar, capsaicina se leagă de proteinele din lapte ale gelului, umflându-se în aglomerări voluminoase care blochează circulaţia clorurilor şi a ionilor de hidrogen. Scăderea rezultată a curentului electric oferă o scală pentru evaluarea precisă a nivelului de iuţeală.

Echipa a “gustat” astfel opt chili diferiţi, creând o scară de la 0 (deloc iute) la 70 (extrem de iute). Rezultatele au fost apoi comparate cu evaluările realizate de specialişti umani instruiţi.

Clasamentul furnizat de limba artificială a fost în concordanţă cu cel al specialiştilor degustători, demonstrându-i-se astfel fiabilitatea, potrivit studiului.

Această invenţie ar putea crea “o platformă puternică pentru aplicaţii viitoare care implică roboţi umanoizi mobili şi dispozitive portabile de monitorizare a gustului iute”, au afirmat cercetătorii.