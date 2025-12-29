Lanțul ucrainean de restaurante cu specific pescăresc Chernomorka își continuă extinderea în România și va deschide un restaurant la București. Noul local va funcționa în Unirea Shopping Center, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Capitală, aflat într-un amplu proces de repoziționare, arată economica.net.

Anunțul a fost făcut recent de compania din Ucraina, care mizează pe potențialul pieței bucureștene și pe apropierea culturală și gastronomică din zona Mării Negre.

Unirea Shopping Center, cu o suprafață totală de aproximativ 80.000 de metri pătrați, traversează o etapă de transformare. După plecarea majorității marilor retaileri, centrul comercial încearcă să atragă noi chiriași din zona de restaurante, servicii și entertainment.

Procesul de repoziționare este coordonat de Colliers România. Printre viitorii chiriași se numără și lanțul de restaurante Chernomorka, cunoscut pentru preparatele sale pescărești și pentru conceptul inspirat din gastronomia Mării Negre.

Primul restaurant Chernomorka din Capitală

Pentru intrarea pe piața din București a fost înființată compania Chernomorka SRL, înregistrată în luna mai a acestui an. Firma a închiriat un spațiu de 280 de metri pătrați în Unirea Shopping Center, în Aripa Splai, la parter.

Potrivit datelor disponibile pe platforma termene.ro, compania este deținută în proporții egale de Inna Lubenska și Denys Shcherbyna, fiecare având câte 50% din părțile sociale.

Deschiderea restaurantului este programată pentru perioada februarie-martie 2026, conform informațiilor publicate de companie pe rețelele de socializare. Tot acolo au fost anunțate și posturile pentru care se fac angajări.

Restaurant cu aproape 100 de locuri

Noul restaurant din București va avea între 98 și 102 locuri, potrivit declarațiilor Olgăi Kopylova, proprietara lanțului Chernomorka, citată de Forbes Ucraina.

Valoarea investiției nu a fost făcută publică, însă proprietara precizează că bugetul include amenajarea spațiului, achiziția echipamentelor, lansarea proceselor operaționale, logistica, instruirea personalului și demararea activităților de marketing.

„Bucureștiul este o piață mare, cu o cultură gastronomică în creștere. Contextul general al Mării Negre și tradițiile culinare apropiate permit brandului ucrainean să se integreze organic în mediul local”, a declarat Olga Kopylova.

Intrarea în Capitală nu este primul contact al lanțului Chernomorka cu România. În anul 2022, compania a deschis un restaurant la Constanța, oraș cu o tradiție culinară puternic legată de pește și fructe de mare.

Extinderea la București confirmă interesul brandului pentru piața românească și pentru orașele cu un public deschis către concepte gastronomice internaționale.