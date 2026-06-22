Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat luni că va continua demersurile pentru introducerea ocupației de „Livrator de hrană” în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), considerând că această activitate necesită reglementări specifice, diferite de cele aplicabile ocupației de curier, transmite Mediafax.

Potrivit unui comunicat al instituției, ANPC a retransmis documentația necesară pentru înscrierea ocupației în nomenclatorul oficial, argumentând că livrarea produselor alimentare implică responsabilități directe privind siguranța consumatorilor și respectarea normelor de igienă.

Reprezentanții autorității susțin că recunoașterea distinctă a acestei ocupații este justificată de specificul activităților desfășurate și de obligațiile asociate transportului alimentelor destinate consumului uman, în special al produselor perisabile.

„Spre deosebire de ocupația de «Curier», ocupația de «Livrator de hrană» are ca obiect principal transportul și livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerințe specifice privind: curs de igienă alimentară; prevenirea contaminării produselor; menținerea condițiilor adecvate de transport”, a transmis ANPC.

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Instituția consideră că introducerea acestei ocupații în COR ar contribui la consolidarea cadrului de reglementare pentru serviciile de livrare a alimentelor și la creșterea gradului de responsabilizare a operatorilor implicați într-un sector aflat în continuă expansiune.

În ultimii ani, serviciile de livrare a mâncării au cunoscut o dezvoltare accelerată în România, pe fondul creșterii comenzilor online și al extinderii platformelor specializate, ceea ce a adus în prim-plan și necesitatea unor standarde clare privind manipularea și transportul produselor alimentare.