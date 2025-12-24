Mesele de sărbători rămân un reper emoțional important, iar tendințele culinare pentru 2025 nu ar trebui să vină cu presiuni inutile, spune, pentru G4Food, Chef Liviu Lambrino. Mai important decât listele „obligatorii” de preparate este ca mâncarea să creeze confort, bucurie și sentimentul autentic de sărbătoare.

„Îndemn lumea să pună în farfurie lucrurile cu care sunt obișnuiți, lucrurile care îi fac să simtă că sunt sărbătorile și să nu le pară rău. Să se simtă bine, pentru că până la urmă despre asta este vorba: să fii fericit cu mâncarea pe care o ai în față”, explică chef-ul.

Porcul rămâne ingredientul-vedetă al sezonului rece

Dincolo de preferințele personale, Chef Liviu Lambrino subliniază importanța sezonalității, mai ales în contextul sărbătorilor de iarnă. Alegerea ingredientelor potrivite sezonului este un gest firesc, dar și unul care ajută la coerența meniului.

„Sărbătorile sunt niște sărbători de iarnă și ar trebui să încercăm să păstrăm cât de cât sezonalitatea”, spune acesta.

În acest context, porcul rămâne ingredientul-vedetă al sezonului rece, o proteină extrem de versatilă, ușor de integrat în meniuri tradiționale sau reinterpretate. „După părerea mea, este cea mai versatilă proteină pe care o putem utiliza în bucătărie”, adaugă chef-ul, care recunoaște că atașamentul față de acest ingredient vine și din rădăcinile sale transilvănene.

Cum evităm risipa alimentară la mesele festive

Un subiect tot mai prezent în jurul meselor de sărbători este risipa alimentară. Chef Liviu Lambrino recomandă un exercițiu simplu înainte de a începe gătitul: să ne imaginăm experiența din perspectiva invitatului.

„Încercați să vă puneți în locul celui care mănâncă. Dacă, după ce vă gândiți la succesiunea de dish-uri și la mărimea porțiilor, vi se pare în continuare o idee bună să gătiți atât de mult, e în regulă, dar trebuie să existe și un plan”, explică el.

Planul de care vorbește presupune reconversia preparatelor rămase în mâncăruri noi, care pot reintra în circuitul alimentar al familiei pentru mai multe zile. Resturile nu sunt „mâncare murdară”, ci preparate din care s-a mâncat deja și care pot fi valorificate inteligent.

„Risipa alimentară înseamnă bani plecați din buzunar, bani care s-ar putea duce pe alte plăceri, pe cadouri sau pe excursii”, punctează chef-ul.

Mai puțină carne, mai multă calitate

În ceea ce privește schimbările din preferințele clienților, Chef Liviu Lambrino observă o tendință clară: farfurii mai echilibrate, cu mai puțină proteină animală și garnituri mai elaborate.

„Oamenii încep să fie mai conștienți de încărcarea proteică a unei farfurii. Preferă garnituri mai elegante și proteine de calitate, dar în cantitate mai mică”, spune el.

Este o direcție care îl bucură, pentru că reflectă și filosofia sa profesională: mai puțin, dar mai bun. „Prefer calitatea în locul cantității”, conchide chef-ul.