Aromate, fragede și ușor crocante la exterior, aceste fursecuri cu nucă de cocos sunt perfecte pentru platoul de prăjituri de Crăciun sau pentru a fi oferite cadou.

Ingrediente (pentru aproximativ 25–30 de fursecuri)

200 g unt, la temperatura camerei

120 g zahăr pudră

1 ou

1 linguriță extract de vanilie

250 g făină

80 g nucă de cocos rasă

1/2 linguriță praf de copt

un praf de sare

Mod de preparare

Bate untul cu zahărul pudră până obții o cremă deschisă la culoare. Adaugă oul și extractul de vanilie, apoi amestecă bine.

Încorporează făina cernută, praful de copt și sarea. La final, adaugă nuca de cocos rasă și amestecă până obții un aluat omogen.

Acoperă aluatul cu folie alimentară și lasă-l la frigider 30 de minute. Acest pas ajută fursecurile să își păstreze forma la coacere.

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Formează biluțe mici de aluat, aplatizează-le ușor și așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, păstrând distanță între ele.

Coace fursecurile timp de 12–15 minute, până când marginile devin ușor aurii. Lasă-le să se răcească complet pe un grătar.

Sfaturi pentru Crăciun

Pentru un plus de gust, poți adăuga coajă rasă de portocală sau un vârf de scorțișoară.

După răcire, fursecurile pot fi pudrate cu zahăr sau stropite cu ciocolată topită, pentru un aspect festiv.

Se păstrează foarte bine într-o cutie închisă ermetic, până la 7 zile.