Pregătirile pentru masa de Crăciun încep, de cele mai multe ori, cu aceeași întrebare: cât ne va costa, anul acesta, coșul de cumpărături? Prețurile diferă, ofertele se schimbă, iar tentațiile sunt mai multe ca oricând. Pentru a vedea concret cum arată un buget realist, G4Food a ieșit la cumpărături într-un supermarket mare din Capitală și a pus în coș tot ce ar putea intra pe masa de Crăciun a unei familii.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Am pornit de la ideea unei mese echilibrate, fără excese, dar nici cu tăieri drastice. În coș au ajuns mai multe tipuri de carne, de la variante clasice pentru preparatele tradiționale, până la opțiuni pentru cei care preferă rețete mai simple sau mai rapide. Am adăugat și pește, ales pentru mesele mai ușoare sau pentru cei care vor alternative la carnea roșie.

De la legume proaspete la brânzeturi și snack-uri

La capitolul legume, am ales produse de bază, necesare atât pentru garnituri, cât și pentru salate sau mâncăruri gătite: legume proaspete, dar și variante care rezistă mai mult timp și pot fi folosite pe parcursul mai multor zile. Coșul a fost completat cu brânzeturi, potrivite atât pentru aperitive, cât și pentru platouri de servit în familie sau cu invitați.

Nu au lipsit nici snack-urile, fie că vorbim de produse pentru ronțăit între mese, fie de lucruri care ajung pe masă lângă un pahar de vin. Am ales vin alb, roșu și rose, suficiente pentru a acoperi gusturi diferite și tipuri variate de mâncare, fără a merge spre variante premium, dar nici spre cele mai ieftine de pe raft.

Am completat cumpărăturile cu produse pentru deserturi, dar și cu articole care, de obicei, ajung în coș fără să ne dăm seama. La final, coșul arată familiar, similar cu ceea ce ar cumpăra majoritatea familiilor înainte de sărbători. Prețul final al coșului a fost de 490 RON. Ție cum ți se pare?