Un cardiolog cu peste două decenii de experiență în tratarea bolilor de inimă avertizează că anumite alimente de consum frecvent în dieta occidentală pot afecta sănătatea cardiovasculară, chiar dacă multe dintre ele sunt vândute ca opțiuni convenabile sau „sănătoase”, arată CNBC. Specialistul a publicat o listă cu alimente pe care nu le-ar mânca niciodată, bazată pe observațiile făcute la pacienții săi. În practica sa medicală, el a observat că mulți pacienți care aveau grijă de stres, făceau mișcare și urmau tratamentele medicale recomandate tot ajungeau la consult cu probleme cardiovasculare. Trăsătura comună era dieta zilnică bogată în alimente ultra-procesate sau cu ingrediente dăunătoare, care pot crește inflamația, ridica nivelul zahărului în sânge sau afecta vasele de sânge.

El a elaborat, apoi, o listă cu aceste alimente, pe care le consideră cele mai dăunătoare sănătății. Iată cum arată lista lui:

Cereale cu mult zahăr la micul dejun

Deși sunt comercializate ca opțiune „rapidă și sănătoasă”, multe cereale pentru micul dejun conțin cantități mari de zahăr adăugat. Acest lucru poate duce la creșteri rapide ale glicemiei și la un risc crescut de diabet și boli cardiace.

Mezeluri procesate

Produsele din carne procesată cum ar fi salamul, șunca sau crenvurștii etc, sunt bogate în sodiu, grăsimi saturate și conservanți. Aceste substanțe pot contribui la creșterea tensiunii arteriale și la acumularea plăcii aterosclerotice în artere.

Băuturi carbogazoase și energizante

Soda și băuturile energizante sunt pline de zahăr și calorii goale. Consumul regulat poate duce la obezitate, rezistență la insulină și niveluri mai ridicate de colesterol „rău”.

Fast-food și gustări prăjite

Alimentele prăjite, tipice pentru serviciile fast-food, sunt încărcate cu grăsimi trans și calorii excesive. Ele pot accelera procesul de depunere a plăcii pe artere și pot crește semnificativ riscul bolilor de inimă.

Snack-uri ambalate (chipsuri, popcorn pentru microunde)

Chipsurile și produsele de tip „popcorn pentru microunde” conțin adesea grăsimi hidrogenate și arome artificiale, care pot provoca inflamații și afectează sănătatea vasculară.

Batoane sau băuturi „plant-based” procesate

Chiar și produsele etichetate „pe bază de plante” pot fi bogate în uleiuri rafinate, sodiu și ingrediente industriale. Deși marketingul sugerează că sunt sănătoase, cardiologul spune că multe nu sunt mai bune decât versiuni tradiționale procesate.

Apă minerală aromatizată cu „natural flavors”

Chiar și băuturile care pretind că sunt aromatizate natural pot conține chimicale sintetice sau acizi care irită mucoasa intestinală și perturbă flora digestivă, avertizează specialistul.

Sucuri verzi la sticlă

Deși sucurile verzi sunt deseori percepute ca sănătoase, cele comerciale pot fi echivalentul unui „bomba de fructoză” pentru organism. Consumul repetat poate duce la creșteri bruște ale glicemiei și la stres metabolic.

Gustări „fără gluten” procesate

Multe gustări fără gluten, deși marketingul sugerează că sunt o alegere mai sănătoasă, sunt la fel de procesate ca gustările convenționale. Ele pot fi sărace în nutrienți și bogate în carbohidrați rafinați sau zaharuri, contribuind la inflamație.

Alte recomandări pentru inimă sănătoasă

Deși cardiologul nu oferă o listă completă de alternative în acel fragment, experții în sănătate spun că dieta mediteraneană este un model nutritiv dovedit științific pentru inimă: bogată în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, pește și grăsimi mononesaturate, cum este uleiul de măsline. Înlocuirea alimentelor ultra-procesate cu variante naturale poate reduce riscurile cardiovasculare și îmbunătăți starea generală de sănătate.

După ani de observație clinică, cardiologii trag un semnal de alarmă: multe dintre alimentele consumate zilnic pot părea convenabile sau chiar sănătoase la prima vedere, dar pot avea efecte negative semnificative dacă sunt consumate frecvent. Alimentele procesate, băuturile îndulcite și gustările ambalate sunt printre principalii suspecți. O dietă bazată pe alimente integrale, naturale, rămâne una dintre cele mai solide strategii pentru protejarea sănătății inimii.