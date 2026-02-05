Alimentele bogate în antioxidanți și compuși antiinflamatori pot contribui la menținerea sănătății pielii și a organismului pe termen lung. Specialiștii subliniază însă că nu există o „dietă anti-aging” standard și nici soluții rapide pentru prevenirea ridurilor. Efectele apar în timp și sunt rezultatul unui stil alimentar echilibrat, nu al unui singur ingredient-minune, arată verywellhealth.com.

Totuși, cercetătorii au enumerat câteva alimente asociate cu lingevitatea, printre care sunt ciocolata amăruie și grăsimile nesaturate. Iată mai jos o listă cu alimente asociate cu o viață mai lungă și un ten mai sănătos, conform unui studiu.

Avocado

Avocado este deja celebru în industria cosmetică, fiind prezent în creme, măști și seruri. Cercetările sugerează că beneficiile nu se opresc la aplicarea externă. Un studiu publicat în Journal of Cosmetic Dermatology a arătat că femeile care au consumat zilnic avocado timp de opt săptămâni au înregistrat o creștere a elasticității și fermității pielii. Explicația ar putea fi conținutul ridicat de grăsimi mononesaturate și carotenoizi, pigmenți naturali cu rol antioxidant, care pot reduce stresul oxidativ.

Roșii

Roșiile sunt o sursă importantă de vitamina C și antioxidanți. Dincolo de tendințele din social media, consumul lor poate avea efecte reale asupra pielii. Un studiu clinic a arătat că pasta de roșii consumată regulat poate crește rezistența pielii la arsurile solare. După aproximativ trei luni, participanții au prezentat o toleranță mai bună la expunerea la soare, un aspect important în prevenirea îmbătrânirii premature.

Fructe de pădure

Căpșunile, afinele, zmeura și murele sunt recunoscute pentru beneficiile asupra sănătății cardiovasculare și pentru reducerea riscului unor tipuri de cancer. Specialiștii spun că ele pot contribui și la protecția pielii. Antioxidanții din fructele de pădure ar putea limita daunele provocate de radiațiile UV și de poluare, deși cercetările sunt încă limitate. Ipoteza este că acești compuși ajută la combaterea fotoîmbătrânirii.

Ciocolată neagră

Ciocolata neagră conține antioxidanți care pot susține circulația sanguină la nivelul pielii și pot oferi o anumită protecție împotriva radiațiilor UV. Nutriționiștii recomandă variantele cu minimum 70% cacao. Ciocolata cu lapte nu oferă aceleași beneficii și conține cantități mari de zahăr, asociate cu apariția ridurilor fine și a îmbătrânirii accelerate a pielii.

Ceai verde

Ceaiul verde este bogat în polifenoli, compuși care susțin sănătatea intestinală și protejează celulele. Unul dintre cei mai studiați este epigallocatechin-3-galat, asociat cu reducerea inflamației pielii și combaterea bacteriilor implicate în acnee. Specialiștii atrag atenția că nu există încă date clare privind cantitatea necesară pentru efecte vizibile asupra pielii.

Pește gras

Peștii grași, precum somonul și sardinele, sunt surse importante de acizi grași omega-3. Aceștia reduc riscul bolilor cardiovasculare și furnizează proteine esențiale. Odată cu înaintarea în vârstă, pierderea masei musculare devine frecventă, mai ales în contextul unui aport insuficient de proteine. Consumul regulat de pește poate contribui la menținerea masei musculare și la încetinirea proceselor asociate îmbătrânirii.

Migdale

Migdalele oferă grăsimi sănătoase și fibre, fiind ușor de integrat în alimentație. Un studiu realizat pe femei aflate la menopauză a arătat că un consum zilnic de migdale poate reduce ridurile faciale și pigmentarea pielii. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste efecte în alte categorii de populație.

Specialiștii sunt de acord că alimentele bogate în antioxidanți și cu efect antiinflamator joacă un rol important în protejarea pielii de stresul oxidativ. Totuși, cheia rămâne un model alimentar echilibrat, bazat pe alimente integrale. Accentul ar trebui pus pe ceea ce poate fi adăugat în dietă, nu pe restricții drastice. Această abordare face alimentația mai ușor de menținut și mai benefică pe termen lung.