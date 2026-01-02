De la piețe locale pline de produse artizanale și restaurante recunoscute de ghidul Michelin, până la preparate tradiționale strâns legate de identitatea unui loc, mâncarea devine unul dintre cele mai puternice argumente pentru a alege o destinație de vacanță în 2026. Lista publicată de CNN Travel reunește 23 de locuri din întreaga lume, selectate nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru ce se întâmplă special acolo anul viitor. Dintre acestea, 5 sunt în Europa, iar gastronomia este un fir roșu care traversează aproape toate destinațiile, indiferent de continent.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Adelaide, Australia: piețe, vinuri și produse locale de top

Capitala Australiei de Sud este descrisă ca un microcosmos al lucrurilor care definesc țara: plaje, podgorii, faună și mâncare de foarte bună calitate. Adelaide Central Market este punctul de plecare pentru a descoperi unele dintre cele mai bune brânzeturi, vinuri și produse locale.

Accesibilitatea orașului crește odată cu primul zbor direct din SUA, iar apropierea de Barossa Valley și Kangaroo Island completează experiența gastronomică.

Algeria: liniștea Saharei și bucătăria simplă a deșertului

Redeschisă treptat turiștilor internaționali, Algeria oferă o experiență autentică, departe de aglomerație. Călătoria prin Sahara sau prin Parcul Național Tassili n’Ajjer presupune mese simple, adaptate mediului arid, dar și acces la orașe cu vestigii romane și otomane, unde tradițiile culinare nord-africane sunt încă bine păstrate.

Arusha, Tanzania: poartă spre safari și gusturi est-africane

Orașul Arusha este punct de plecare pentru Serengeti și Ngorongoro, dar are propriile atracții culturale și culinare. Restaurantele locale combină influențe africane și indiene, iar deschiderea centrului dedicat lui Jane Goodall adaugă un plus de interes unei destinații deja apreciate de călători.

Aragon, Spania: șuncă serrano, trufe și tradiții regionale

Regiunea spaniolă va fi unul dintre cele mai bune locuri pentru a vedea eclipsa totală de Soare din august 2026. Dincolo de evenimentul astronomic, Aragon este cunoscut pentru șunca serrano din Teruel, vânătoarea de trufe și bucătăria robustă, legată de zona montană.

Zaragoza completează tabloul cu istorie, arhitectură mudéjar și piețe locale.

Bahrain: cafenele, restaurante și un aer relaxat

Micul stat insular din Golful Persic își construiește reputația de destinație culinară datorită culturii cafenelelor, restaurantelor variate și regulilor mai relaxate privind alcoolul. Noile hoteluri de lux vin la pachet cu concepte gastronomice care atrag turiștii interesați de experiențe rafinate.

Bruxelles, Belgia: waffles și o scenă culturală în plină expansiune

Considerat adesea „capital of Europe”, Bruxelles mizează pe mâncare ca parte esențială a identității sale. De la waffles și biscuiți speculoos la tocane consistente, orașul își completează oferta culinară cu deschiderea Kanal Centre Pompidou, care va include și un restaurant pe acoperiș.

Fiordurile chiliene: experiențe gastronomice la bordul croazierelor

Croazierele de lux care includ fiordurile chiliene în itinerariile din 2026 aduc turiștilor acces la peisaje spectaculoase și la meniuri axate pe pește și fructe de mare locale, într-un decor natural greu de egalat.

Devon, Marea Britanie: ceaiuri și tradiții vechi

Anul 2026 marchează 50 de ani de la moartea Agathei Christie, iar Devon își întâmpină vizitatorii cu evenimente culturale și celebra tradiție a cream tea. Ritualul local presupune ca smântâna groasă să fie întinsă prima pe scone, apoi gemul, un detaliu care spune multe despre identitatea culinară a regiunii.

Dominica: natură, eco-turism și produse locale

Supranumită „Nature Island”, Dominica își promovează gastronomia bazată pe ingrediente locale, pește proaspăt și fructe tropicale, într-un context de turism sustenabil și protejare a mediului marin.

Timorul de Est: influențe portugheze și asiatice

Istoria colonială se simte și în farfurie, unde bucătăria locală combină influențe portugheze cu ingrediente asiatice, într-o destinație aflată la început de drum turistic.

Jamaica: revenire și arome caraibiene

Insula transmite un mesaj clar turiștilor după uraganul devastator: „The best way to give back is to come back”. Bucătăria jamaicană, cu preparate condimentate și influențe africane și caraibiene, rămâne un punct forte pentru vizitatori.

Kanazawa, Japonia: tradiție, ceai și festivaluri culinare

Mai puțin aglomerat decât Tokyo sau Kyoto, Kanazawa se remarcă prin grădini istorice, districte tradiționale și evenimente precum Kanazawa Coffee Festival, care atrag iubitorii de gastronomie japoneză autentică.

Valea Orkhon, Mongolia: mese simple sub cerul liber

Departe de civilizație, experiența culinară este una rustică, bazată pe carne, lactate și produse locale, completată de nopți petrecute sub cerul liber.

Oulu, Finlanda: Capitală Culturală Europeană și bucătărie nordică

Una dintre cele 5 destinații europene din listă, Oulu propune o bucătărie nordică simplă, bazată pe pește și ingrediente locale, într-un oraș care va găzdui aproape 200 de evenimente culturale în 2026.

Penang, Malaezia: recunoaștere Michelin și street food

Penang este un adevărat paradis culinar, unde restaurantele premiate de Michelin coexistă cu tarabe stradale și piețe de noapte, oferind unele dintre cele mai apreciate preparate din Asia de Sud-Est.

Peñico, Peru: istorie și tradiții andine

Vizitarea sitului arheologic este completată de bucătăria locală, influențată de tradițiile andine și de ingredientele specifice regiunii.

Philadelphia, SUA: oraș istoric și scenă gastronomică în creștere

Pe lângă aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență, orașul mizează pe restaurantele din zona Rittenhouse Square și pe evenimente culinare tematice.

Sail250, Santa Monica și St. Pierre and Miquelon: mâncare ca parte din identitate

De la festivaluri maritime cu preparate specifice coastelor americane, la fructe de mare extrem de proaspete într-o enclavă franceză din America de Nord, gastronomia rămâne un element central al experienței de călătorie.