De cum cobori din avion în aeroportul de lângă Alghero, pășești prin viile insulei, o hartă viticolă de promovare imprimată pe pardoseală, cu soiurile și regiunile acestei imense Denumiri de Origine Controlată (DOC).

La mare preț aici este soiul de struguri albi Vermentino, care dă naștere unor vinuri joviale, savuroase, de consumat atât tinere, cât și învechite 4-5 ani.

Soiul pune foarte bine în valoare gastronomia marină a fascinantului oraș supranumit Barceloneta (afli de ce în a doua parte a prezentului material video, unde descoperi și că românii înțeleg destul de bine aici o limbă de care probabil nici nu au auzit vreodată).