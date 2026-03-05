05 mart. 2026, Articole / Reportaje
Cele mai bine cotate 10 produse de patiserie fină din lume, conform TasteAtlas
Patiseria franţuzească  contemporană este recunoscută pentru foietajele sale care se topesc în gura pofticioșilor. Numai dacă ne găndim la croaissant celebru pentru pentru forma sa de semilună și textura pufoasă, realizat din aluat foietaj cu unt, puțini îi pot rezista. Deși este  considerat un simbol al micului dejun francez, originile sale sunt austriece, fiind inspirat de „kipferl”(corn în limba germană) și popularizat în Paris în secolul al XIX-lea.

Făcând legătura între pâinea clasică și desert produsele de patiserie sunt  făcute din aluat dospit sau foietaj, cu adaos de unt, ouă și zahăr, iar astazi, delicioasele produse de patiserie sunt un simbol al mic-dejunului frantuzesc.

Conform clasamentelor internaționale recente de pe TasteAtlas, produsele de patiserie fină sunt evaluate constant pentru calitatea untului și tehnica de laminare (împăturite succesiv cu unt),. Locații precum Lune Croissanterie din Melbourne sau brutăriile artizanale din Paris (ex. La Maison d’Isabelle) sunt considerate standardul de aur în domeniu.

Cele mai iconice produse de patiserie fină

  • Croissant: Simbolul suprem, recunoscut pentru straturile sale crocante la exterior și miezul aerat.
  • Pain au Chocolat (sau Chocolatine): Un rulou din aluat de croissant care ascunde în interior batoane de ciocolată neagră.
  • Pain aux Raisins (Escargot): O spirală din aluat foietaj umplută cu cremă de patiserie (crème pâtissière) și stafide.
  • Brioche: Un aluat foarte bogat în unt și ouă, cu o textură pufoasă și moale, similară cozonacului.
  • Kouign-Amann: O specialitate din Bretania, extrem de crocantă, unde zahărul și untul se caramelizează între straturile de aluat.
  • Chausson aux Pommes: Un foietaj în formă de semicerc umplut cu compot de mere bine condimentat.
  • Danish Pastry (Wienerbrød): Varianta nordică, adesea decorată cu fructe, nuci sau glazură de zahăr.

