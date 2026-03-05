Patiseria franţuzească contemporană este recunoscută pentru foietajele sale care se topesc în gura pofticioșilor. Numai dacă ne găndim la croaissant celebru pentru pentru forma sa de semilună și textura pufoasă, realizat din aluat foietaj cu unt, puțini îi pot rezista. Deși este considerat un simbol al micului dejun francez, originile sale sunt austriece, fiind inspirat de „kipferl”(corn în limba germană) și popularizat în Paris în secolul al XIX-lea.

Făcând legătura între pâinea clasică și desert produsele de patiserie sunt făcute din aluat dospit sau foietaj, cu adaos de unt, ouă și zahăr, iar astazi, delicioasele produse de patiserie sunt un simbol al mic-dejunului frantuzesc.

Conform clasamentelor internaționale recente de pe TasteAtlas, produsele de patiserie fină sunt evaluate constant pentru calitatea untului și tehnica de laminare (împăturite succesiv cu unt),. Locații precum Lune Croissanterie din Melbourne sau brutăriile artizanale din Paris (ex. La Maison d’Isabelle) sunt considerate standardul de aur în domeniu.

