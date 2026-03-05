Manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, ambalarea şi etichetarea neconforme şi nerespectarea normelor de igienă şi a condiţiilor de depozitare au fost principalele neconformităţi identificate de inspectorii sanitar-veterinari din Alba în urma unor controale, soldate cu amenzi de peste 150.000 de lei, efectuate în sectorul produselor de origine non-animală, transmite Agerpres.

Inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba au efectuat în luna februarie 136 de controale la operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a prăjiturilor şi altor produse zaharoase, comercializarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi alte activităţi din domeniul alimentar.

În urma controalelor au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 153.200 de lei”, se menţionează în comunicat. DSVSA Alba punctează că aceste controale nu au ca obiectiv aplicarea de sancţiuni, ci prevenirea şi corectarea neregulilor privind respectarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, astfel încât sănătatea publică să nu fie pusă în pericol.

„Principalele neconformităţi identificate au fost: manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; ambalarea şi etichetarea neconforme; nerespectarea normelor de igienă şi a condiţiilor de depozitare; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare şi procesare; depozitarea neadecvată a produselor alimentare; lipsa trasabilităţii produselor”, arată sursa citată.

În ceea ce priveşte acţiunile desfăşurate conform Programului de supraveghere şi control al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, au fost prelevate 35 de probe pentru analize de laborator. „Dintre acestea, o probă a fost declarată neconformă din punct de vedere microbiologic, fiind dispuse măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor şi eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică”, se mai arată în comunicatul DSVSA Alba.