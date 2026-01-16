Joan Escudé are 110 ani, dar încă gătește își singur, merge la cules de ciuperci și își amintește cu precizie anii în care a fost soldat republican în Războiul Civil Spaniol, scrie Catalan News.

Pe 6 ianuarie 1916, în plin Război Mondial, se năștea în localitatea Capellades cel care avea să devină astăzi cel mai în vârstă bărbat din Catalonia: Joan Escudé. Marțea aceasta, el a sărbătorit venerabila vârstă de 110 ani.

Escudé a atins acest prag cu o luciditate și o memorie remarcabile, care îi permit să descrie Barcelona anilor ’20, o lume aproape de nerecunoscut astăzi: „Jucam fotbal chiar în mijlocul bulevardului Gran Via”, povestește el, amintindu-și că pe atunci „trecea câte o mașină la fiecare 15 sau 20 de minute”. Prin comparație, astăzi pe aceeași arteră trec aproximativ 2.000 de vehicule pe oră.

La doar 3 ani distanță de cel mai bătrân bărbat din lume

Într-un interviu acordat Agenției de Știri Catalane (ACN) în locuința sa, unde trăiește alături de unul dintre cei doi copii ai săi, Joan explică faptul că este încă activ: merge la cules de ciuperci, își face singur patul și își prepară prânzul. „Încerc să provoc cât mai puține neplăceri celor din jur”, spune el cu modestie.

Escudé se numără printre cele mai în vârstă 20 de persoane din Spania. Este cu doar un an mai tânăr decât cea mai în vârstă femeie din Catalonia (Carme Noguera, 111 ani) și la doar trei ani distanță de recordul celui mai bătrân bărbat din lume în viață.

Cum a schimbat tacâmurile de lemn cu cele de metal

Amintirile sale timpurii din anii 1923-1924 pictează tabloul unei lumi în plină schimbare. Își amintește „ziua în care au schimbat tacâmurile de lemn cu cele din fier” și momentul în care apa curentă și electricitatea au ajuns în casele din satul său, eliminând drumurile zilnice la izvor.

Pe 14 aprilie 1931, când avea 15 ani, a trăit atmosfera de sărbătoare a proclamării celei de-a Doua Republici. „Faptul că exista o anumită libertate a fost o ușurare”, își amintește el.

Supraviețuitor al Războiului Civil

Cariera sa timpurie la o firmă de reparat stilouri Parker a fost întreruptă în 1936 de izbucnirea Războiului Civil. Escudé s-a înrolat în Regimentul Pirineic, fiind atras de munte. „Am trecut din tranșee în tranșee, prin atacuri și contraatacuri, scăpând cu viață ca prin minune”, povestește el. În 1938, divizia sa a fost încercuită de trupele franchiste. Fără tunuri, doar cu grenade de mână și puști, au rezistat luni de zile datorită terenului accidentat, înainte de a reuși să fugă în Franța.

Merge după ciuperci în pădure, dar nu se poate apleca să le culeagă

Întoarcerea în Catalonia nu a fost ușoară. Fosta sa companie a refuzat să îl reangajeze din cauza trecutului său de luptător republican. Cu ajutorul unei rude, a devenit vânzător într-un atelier de prelucrare a hârtiei, reușind ulterior să își deschidă propria afacere, să se căsătorească și să își întemeieze o familie în anii ’50.

Astăzi, rămas văduv, Joan Escudé își păstrează tabieturile: în fiecare joi călătorește în masivul Montseny pentru a lua prânzul cu familia. Chiar dacă recunoaște că mobilitatea redusă nu îi mai permite să se aplece pentru a culege ciupercile, plăcerea de a le căuta în pădure a rămas neschimbată, la fel ca și spiritul său neobosit.

