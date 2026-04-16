Ruta Mierii din Banat este un proiect transfrontalier România–Serbia, în valoare de 800.000 de euro, care valorifică apicultura prin turism de sănătate și ecoturism. Inițiativa prevede crearea unui traseu tematic ce conectează stupine din județele Timiș și Caraș-Severin cu Banatul sârbesc, oferind turiștilor, pe lângă apiterapie, degustări de produse apicole, întâlniri cu apicultori și experiențe de apiterapie.

„Prin acest proiect am dorit să prezentăm publicului larg o alternativă sustenabilă de turism prin practicarea apiterapiei cu aer direct din stup. Motivația unui astfel de proiect în zona Banatului putem să o vedem din două perspective: potențialul mare apicol pe care îl reprezintă zona noastră, dar avem și frumusețea locurilor pe care noi le avem și care nu sunt promovate. Îmbinând cele două, am putea să venim în sprijinul celor care doresc să practice turismul în general, și în particular turismul de sănătate. Bineînțeles, apicultorii își pot valorifica produsele prin această rută a mierii”, a Silvia Păturică, profesor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere a USVT și managerul proiectului.

Căsuțe cu stupi inteligenți

Proiectul include amplasarea a 21 de căsuțe pentru inhalarea aerului din stup – cinci în Timiș, la Lugoj, Bara, Ghiroda, Giroc și Comloșu Mare, cinci în Caraș-Severin, la Eftimie Murgu, Berzeasca, Glimboca, Carașova și Văliug, zece în Banatul Sârbesc, și una în campusul Universității de Științele Vieții din Timișoara. Acesta din urmă este deja la dispoziția studenților. În cele patru stupine din interior prelevarea mierii se va face în mod inleigent.

- articolul continuă mai jos -

„Această unitate de apiterapie este componentă a stupinei educaționale a Facultatății de Bioingineria Resurselor Animaliere. Mai exact, aici studenții vor veni și vor face practică, vor veni și vor aplica cele învățate la curs. Aceste căsuțe sunt de fapt niște stupi inteligenți care nu mai necesită scoaterea ramelor și stoarcerea în mod tradițional, respectiv utilizarea centrifugii. Partea de sus a stupului care poartă numele de magazie este dintr-un material special. Aici vor fi instalate niște tuburi pentru a putea extrage mierea. Stând pe aceste scaune, practicând apiterapia prin inhalarea aerului din stupi, putem observa și activitatea familiilor din interiorul stupilor, iar atunci când avem suficient nectar putem vedea și stoarcerea automată a mierii. E o inițiativă în premieră în România”, a mai spus Silvia Pătruică.

Din vară vor fi funcționale toate

Apiterapia cu aerosoli implică inhalarea aerului din stupul albinelor, care conține compuși organici volatili precum nectar, polen, rășini și propolis, folosiți pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și a celor tegumentare, prin efecte tonifiante și imunitare. Această terapie utilizează inhalatoare special concepute pentru a capta și livra acest aer.

“Sunt multiple beneficii pentru sănătate, având în vedere că aerul din stup este un aer foarte curat atâta timp cât matca trăiește acolo. Aerul din stup este folositor pentru afecțiunile pulmonare, pentru căile respiratorii, în plus e cea mai bună relaxare. Cred că pentru sistemul nervos e o relaxare extraordinară, să auzi cum își cântă și se încântă albinele. Din iunie vor fi funcționale toate cele 21 de căsuțe din acest proiect. Noi le-am amplsat deja în locațiile stabilite, urmează acum apicultorii să populeze stupii cu familiile de albine și din vară vor fi funcționale”, a declarat Ida Șuță, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Caraș-Severin și Timiș.

Dotarea unui laborator

Tot în cadrul acestui proiect, USVT beneficiază de amenajarea unei stupine cu 20 de familii de albine, cu cinci stupi cu stoarcere automată, cântare inteligente și stații de monitorizare. De asemenea, la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere a fost dotat cu echipament modern laboratorul specializat pentru analiza produselor apicole. Ruta Mierii, implementat de Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin, va avea și un web site dedicat.