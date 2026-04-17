Interagroaliment S.R.L., companie din cadrul Grup Șerban Holding, a depus pe 15 aprilie 2026 cererea de deschidere a procedurii de insolvență, pe fondul dificultăților financiare acumulate, potrivit unui anunț transmis la Bursa de Valori București, informează Economedia.

Reprezentanții companiei susțin că decizia are ca obiectiv reorganizarea activității și stabilizarea operațiunilor într-un cadru controlat, care să permită continuarea businessului și redresarea financiară.

În paralel, Interagroaliment a început un proces amplu de restructurare. Principala măsură este oprirea activității de comerț cu cereale, linia de business care a generat cele mai mari pierderi. Decizia a fost urmată de reducerea semnificativă a personalului și de conservarea flotei de transport, precum și a unei părți importante din capacitățile de depozitare.

Compania anunță că își va concentra activitatea pe segmentele considerate profitabile sau cu potențial de valoare adăugată, ajustând dimensiunea activelor și a echipelor la nivelul necesar pentru o operare eficientă. În același timp, a fost introdus un sistem strict de monitorizare și control al costurilor.

Pe partea comercială, Interagroaliment a demarat negocieri cu furnizorii pentru obținerea unor condiții mai avantajoase, iar în agricultură și-a revizuit planul de culturi în funcție de capacitatea de finanțare și accesul la inputuri.

Pentru susținerea lichidității, compania analizează valorificarea unor active, în timp ce discuțiile cu principalii finanțatori sunt în desfășurare pentru identificarea unor soluții care să permită continuarea activității și evitarea blocajelor operaționale.

Interagroaliment nu a oferit detalii privind nivelul datoriilor sau impactul financiar exact care a condus la decizia de intrare în insolvență.