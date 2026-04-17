Interagroaliment, parte din Grup Șerban Holding, cere insolvența și renunță la comerțul cu cereale după pierderi semnificative

17 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Begemot_30 | Dreamstime.com

Interagroaliment S.R.L., companie din cadrul Grup Șerban Holding, a depus pe 15 aprilie 2026 cererea de deschidere a procedurii de insolvență, pe fondul dificultăților financiare acumulate, potrivit unui anunț transmis la Bursa de Valori București, informează Economedia.

Reprezentanții companiei susțin că decizia are ca obiectiv reorganizarea activității și stabilizarea operațiunilor într-un cadru controlat, care să permită continuarea businessului și redresarea financiară.

În paralel, Interagroaliment a început un proces amplu de restructurare. Principala măsură este oprirea activității de comerț cu cereale, linia de business care a generat cele mai mari pierderi. Decizia a fost urmată de reducerea semnificativă a personalului și de conservarea flotei de transport, precum și a unei părți importante din capacitățile de depozitare.

Compania anunță că își va concentra activitatea pe segmentele considerate profitabile sau cu potențial de valoare adăugată, ajustând dimensiunea activelor și a echipelor la nivelul necesar pentru o operare eficientă. În același timp, a fost introdus un sistem strict de monitorizare și control al costurilor.

Pe partea comercială, Interagroaliment a demarat negocieri cu furnizorii pentru obținerea unor condiții mai avantajoase, iar în agricultură și-a revizuit planul de culturi în funcție de capacitatea de finanțare și accesul la inputuri.

Pentru susținerea lichidității, compania analizează valorificarea unor active, în timp ce discuțiile cu principalii finanțatori sunt în desfășurare pentru identificarea unor soluții care să permită continuarea activității și evitarea blocajelor operaționale.

Interagroaliment nu a oferit detalii privind nivelul datoriilor sau impactul financiar exact care a condus la decizia de intrare în insolvență.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
17 apr.
România, cea mai mare inflație din UE la începutul lui 2026: scumpiri accentuate la alimente, consum în scădere și investiții publice reduse la jumătate
România, cea mai mare inflație din UE la începutul lui 2026: scumpiri accentuate la alimente, consum în scădere și investiții publice reduse la jumătate
Articole / Reportaje
17 apr.
VIDEO | Un nou trend șocant pe TikTok: O tânără mănâncă un mic ghiveci din lut, asezonat cu suc de lămâie și condimente / Experții avertizează asupra riscurilor
VIDEO | Un nou trend șocant pe TikTok: O tânără mănâncă un mic ghiveci din lut, asezonat cu suc de lămâie și condimente / Experții avertizează asupra riscurilor
Articole / Reportaje
17 apr.
APIA deschide sesiunea pentru cererile de plată 2026 în cadrul schemei de sprijin pentru prima împădurire
APIA deschide sesiunea pentru cererile de plată 2026 în cadrul schemei de sprijin pentru prima împădurire
Articole / Reportaje
17 apr.
Curățenia de primăvara: Cele șase locuri din bucătărie pe care le uiți cel mai adesea / Sunt zone ascunse unde se adună grăsimea și bacteriile fără să le observi /Experții avertizează că pot atrage dăunători 
Curățenia de primăvara: Cele șase locuri din bucătărie pe care le uiți cel mai adesea / Sunt zone ascunse unde se adună grăsimea și bacteriile fără să le observi /Experții avertizează că pot atrage dăunători 
Articole / Reportaje
17 apr.
Ministerul Mediului începe popularea lacului Costești-Stânca, de pe Râul Prut, cu 2,5 tone de pește. Programul va deveni anual
Ministerul Mediului începe popularea lacului Costești-Stânca, de pe Râul Prut, cu 2,5 tone de pește. Programul va deveni anual

VIDEO | Nu doar zahărul ne strică dinții / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr”
VIDEO | Nu doar zahărul ne strică dinții / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr”
O rețetă simplă din bucătăria grecească: Pui pane marinat în lapte acru, fraged la interior și crocant la exterior
O rețetă simplă din bucătăria grecească: Pui pane marinat în lapte acru, fraged la interior și crocant la exterior
Focar de febră aftoasă pe Insula Lesbos: Peste 8.000 de animale sacrificate / Pierderi de peste 7 milioane de euro
Focar de febră aftoasă pe Insula Lesbos: Peste 8.000 de animale sacrificate / Pierderi de peste 7 milioane de euro
ULTIMA ORĂ | FOTO-VIDEO | Banatul va fi Regiunea Gastronomică Europeană în 2028 / „Nu este doar un proiect despre mâncare, ci unul care pune pe hartă întreaga comunitate, inclusiv prin educație și agricultură”
ULTIMA ORĂ | FOTO-VIDEO | Banatul va fi Regiunea Gastronomică Europeană în 2028 / „Nu este doar un proiect despre mâncare, ci unul care pune pe hartă întreaga comunitate, inclusiv prin educație și agricultură”
VIDEO | Printre bivoli și dor de casă / Povestea muncitorilor din Sri Lanka ajunși în România, o viață departe de casă a doi străini care muncesc într-o fermă din România
VIDEO | Printre bivoli și dor de casă / Povestea muncitorilor din Sri Lanka ajunși în România, o viață departe de casă a doi străini care muncesc într-o fermă din România