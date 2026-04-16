Guvernul României a adoptat joi o Ordonanță de Urgență crucială care elimină discrepanțele salariale dintre diferitele sectoare economice, anunță Agerpres. Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul minim pentru angajații din agricultură și industria alimentară va fi aliniat la nivelul salariului minim brut garantat pe țară.

Veniturile se aliniază cu celelalte sectoare economice

Până în prezent, sectorul agricol și industria alimentară funcționau după reguli distincte, având un salariu minim stabilit la 4.050 lei. Prin abrogarea articolului special din OUG 156/2024, Guvernul se asigură că toți lucrătorii din aceste domenii vor beneficia de majorarea generală.

Principalele cifre:

Salariul actual în agricultură: 4.050 lei.

Noul salariu minim de la 1 iulie: 4.325 lei.

Scopul măsurii: Prevenirea inechităților salariale și protejarea puterii de cumpărare a angajaților din mediul rural și unitățile de producție alimentară.

Posturi sezoniere la MApN și STS

Ordonanța aduce noutăți și în sfera funcționării instituțiilor statului. Executivul a creat cadrul legal pentru angajarea pe perioadă determinată a personalului sezonier în structuri vitale:

Ministerul Apărării Naționale (MApN): Vor putea fi ocupate posturi contractuale cu caracter sezonier. Sistemul de Justiție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS): Sunt prevăzute măsuri similare pentru a asigura continuitatea activității.

Aceste angajări se vor face pe baza unor cazuri „temeinic justificate” și doar prin memorandumuri aprobate în ședința de Guvern, cu condiția încadrării în bugetele deja stabilite. Conform Executivului, decizia este esențială pentru a evita blocajele instituționale și pentru a permite acestor entități să își desfășoare activitatea în condiții optime.