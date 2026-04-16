Apele montane din Parcul Natural Putna Vrancea au primit un nou suflu de viață. Într-o acțiune impresionantă de conservare a biodiversității, zeci de elevi și voluntari au participat joi la repopularea râurilor din Rezervația Cheile Tișiței cu puiet de păstrăv indigen, scrie Agerpres.

Natura are nevoie de ajutor

Schimbările climatice și fenomenele naturale atipice din ultimii ani au fragilizat ecosistemele acvatice, făcând necesară intervenția omului. Proiectul a presupus eliberarea a 40.000 de puieți achiziționați de administrația parcului, la care s-au adăugat alți 10.000 oferiți de comunitatea locală din Tulnici și Coza.

Directorul parcului, Ion Militaru, explică faptul că momentul a fost ales strategic: în primele săptămâni, puietul se hrănește din propriul sac vitelin, ceea ce permite transportul fără pierderi. Totuși, supraviețuirea în sălbăticie este aspră, rata fiind de doar 10%. Pentru viitor, autoritățile propun crearea de „toplițe” (bălți adiacente râurilor), unde puietul să crească protejat, ridicând șansele de supraviețuire la 25%.

Copiii descoperă natura

Acțiunea a avut o puternică componentă educațională, aducând împreună copii din comunitățile locale și elevi veniți tocmai din București. Pentru micii orășeni, experiența a fost una transformațională.

„Copiii de la oraș trăiesc adesea într-un fel de colivie modernă, între beton și tehnologie. Aici au redescoperit libertatea autentică. Momentul în care au eliberat peștișorii din saci în apele repezi a fost un simbol puternic: au văzut cum viața este redată naturii”, a declarat profesorul Marius Ioniță, coordonatorul grupului din Capitală.

Vrancea, o „comoară” europeană subestimată

Profesorul Ioniță a subliniat că patrimoniul natural al Vrancei este o raritate la nivel european, găzduind habitate și specii pe care multe țări occidentale le-au pierdut de mult. „Stați pe o comoară uriașă. Vin străini aici să observe ceea ce ei nu mai au”, le-a transmis acesta localnicilor, încurajându-i pe tineri să devină gardienii acestor locuri.

Verde pentru viitor

Acțiunea de joi este doar o etapă din programul „Verde pentru viitor”. Săptămâna viitoare, echipa va urca spre zonele mai greu accesibile de la izvoarele râului Putna pentru o nouă etapă de repopulare. Programul include, de asemenea, activități de refacere a habitatelor și sesiuni de educație ecologică pentru tineri.

Acțiunea va implica: