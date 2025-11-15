Cartofi tăiați cuburi, moi și aromați, amestecați cu unt, mărar proaspăt și un strop de usturoi, devin o garnitură perfectă pentru orice preparat cu carne. Chiar dacă este mai căutat vara, datorită aromei intense a mărarului, toamna și iarna ne putem bucura în egală măsură de acest preparat, cartofi cu unt și mărar.

Seamănă cu o salată caldă de cartofi și este o rețetă de bază în multe gospodării din România. Avantajul este că poate fi combinată cu orie, pe gustul aproape oricui.

Cartofii cu mărar nu sunt o invenție exclusiv românească. Variante similare există în toată Europa de Est – precum polonezii „ziemniaki z koperkiem” sau cartofii rușilor cu mărar, adesea serviți cu smântână. Chiar și în gastronomia grecească sau scandinavă apar combinații asemănătoare de cartofi fierți cu mărar și unt sau ulei de măsline. Dovada faptului că este o asociere excelentă.

Se pot prepara și cu ulei în loc de unt, ceea ce îi transformă într-o opțiune potrivită pentru mesele de post, dacă tot am intrat în postul Crăciunului. De asemenea, pot fi o garnitură alături de tocane simple de legume, de exemplu tocana de ciuperci, propune cristinaskitchen.com.

Pentru o variantă tradițională, se folosesc cartofi cu textură cerată, tăiați în bucăți mari. Sunt potriviți cartofii roșii sau orice soi care își păstrează forma la fiert. Esențială este textura moale, dar nu sfărâmicioasă, și cantitatea generoasă de unt cu mărar care să acopere fiecare bucată.

Ingrediente

1,5 kilograme cartofi cu textură cerată

½ cană unt nesărat

1,5 lingurițe sare

1 linguriță usturoi pudră sau 1 cățel de usturoi proaspăt, tocat fin

½ cană mărar proaspăt sau 4 linguri de mărar uscat

Instrucțiuni

Pregătește și fierbe cartofii

Dacă folosești cartofi mici, spală-i și lasă-i întregi (sau taie-i pe jumătate dacă sunt mai mari).

Pentru cartofii obișnuiți, curăță-i sau spală-i bine.

Taie-i în bucăți de aproximativ 3-4 centimetri înainte sau după fierbere. Dacă îi tai înainte, asta va scurta timpul de gătire.

Pune-i într-o oală cu apă suficientă ca să acopere cartofii și adaugă 1,5 lingurițe de sare. Lasă-i să fiarbă până când furculița intră ușor în ei; 12-15 minute dacă sunt tăiați, sau 18-20 minute dacă sunt întregi

Scurge și usucă ușor cartofii

Scurge cartofii într-o strecurătoare și lasă-i câteva minute să elimine umiditatea în exces.

Dacă nu i-ai tăiat înainte, taie-i acum în bucăți mari.

Prepară untul cu mărar

Într-o tigaie încăpătoare topește untul la foc mic.

Oprește focul și adaugă usturoiul și mărarul. Amestecă bine.

Amestecă și asezonează