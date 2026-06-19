Fermierul Marcello Daniliuc, din Gurbănești, mentor în Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură (CATA), are anul acesta o recoltă de rapiță care întrece orice așteptări.

Dacă fotografiile instagramabile în câmpurile înflorite de rapiță sunt încă la modă, ei bine, și cultura de rapiță în sine este una la modă, cu atât mai mult cu cât este bănoasă, pentru fermierii care au investit în ea.

Cât de mult ține această reușită de știință sau de hazard, am încercat să aflăm de la fermierul cunoscut de toți drept Marcellino.

Am avut ocazia să merg la ferma lui, din Gurbănești, în cadrul programului ”Caravana profitului”, unde Marcellino a dezvăluit colegilor săi fermieri, despre experiența sa cu hibridul BlackMoon, de la R.A.G.T., pe care îl cultivă de mai mulți ani.

Marcello Daniliuc: „Am încercat foarte mulți hibrizi”

Alegerea hibridului potrivit și adaptarea densității de semănat la tehnologia utilizată sunt două dintre elementele care pot face diferența în cultura de rapiță. Experiența fermierului Marcello Dăniliuc arată că performanța unei culturi depinde atât de genetica aleasă, cât și de atenția acordată detaliilor tehnologice din teren.

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„Noi mergem foarte mult pe BlackMoon, de trei ani de zile. Am încercat foarte mulți hibrizi, inclusiv de la ei, iar acesta se diferențiază. Se diferențiază printr-o tulpină foarte groasă și printr-o putere foarte mare de răsărire de la adâncimi mai mari”, a explicat Marcello Dăniliuc.

Importanța reglajelor la semănat

Fermierul a atras atenția asupra unei greșeli tehnologice care poate avea consecințe importante asupra uniformității culturii: lipsa reglării adâncimii de semănat de la o parcelă la alta.

„Toate parcelele mici pe care le-am semănat au beneficiat de un singur reglaj inițial, iar după aceea am făcut greșeala să nu mai venim să reglăm adâncimea de semănat la niciuna dintre parcele”, a spus acesta.

Deși lucrările au fost identice, rezultatele din teren au fost diferite.

„Am avut marea surpriză că, deși au fost făcute exact aceleași lucrări, adâncimea de semănat a diferit. Probabil cantitatea de precipitații a fost diferită în această parte a exploatației sau au existat și alți factori. Este și o solă pe care am preluat-o acum doi ani și nu cunosc exact lucrările pregătitoare realizate anterior”, a precizat fermierul.

Care este cea mai bună densitate de plante pe metru pătrat!

Pe parcela analizată, rapița a fost semănată la o distanță între rânduri de 72,6 cm, cu o densitate de 35 de plante pe metru pătrat. Din experiența acumulată, fermierul consideră însă că densitatea ar trebui redusă atunci când distanța dintre rânduri crește.

„Un aspect foarte important de care trebuie să țineți cont atunci când creșteți distanța între rânduri este că trebuie să scădeți densitatea. Am avut teama să scad mai mult, însă, dacă mă întrebați pe mine, la 72 de centimetri ar trebui să folosim o densitate de maximum 25 de plante pe metru pătrat”, a afirmat Dăniliuc.

Acesta susține că experiențele din teren confirmă avantajele densităților reduse, cu condiția ca distribuția plantelor să fie uniformă.

„În tehnologia clasică, la 36 de centimetri între rânduri, cred că cea mai bună rapiță pe care am avut-o a fost cu o densitate de 20 de plante pe metru. Dar atenție, aceasta distribuite uniform pe parcelă”, a subliniat fermierul.

Riscurile densităților prea mari

Marcello Dăniliuc avertizează că o densitate excesivă poate afecta dezvoltarea individuală a plantelor și poate limita potențialul culturii.

„Majoritatea rapiței pe care am semănat-o la 72 de centimetri a fost semănată cu 40 de plante pe metru pătrat, adică extrem de mult. O să vedeți că pe alocuri plantele sunt foarte apropiate, coletul nu este atât de mare în diametru și există plante care nu sunt dezvoltate la fel de bine”, a explicat acesta.

Potrivit fermierului, aspectul unei culturi privite de la distanță poate fi înșelător.

„Rapița care pare senzațională de la drum, dacă stați să vă uitați la tulpină, este foarte, foarte mică în diametru”, a atras atenția Dăniliuc.

Experiența din fermă arată că optimizarea densității de semănat și adaptarea tehnologiei la condițiile specifice fiecărei parcele pot contribui decisiv la obținerea unor plante viguroase și a unor producții stabile, chiar și în condiții dificile de cultură, în zone fără irigații.