Așa că dotează-te cu mănuși de cauciuc groase, un șorț și haine cu mânecă lungă pentru a-ți proteja pielea și o strecurătoare mare în care să speli urzicile.
Ca la orice blanșare, avem nevoie de o oală mare cu apă clocotită și un bol cuprinzător cu apă rece și gheață. Pregătește și un clește cu care să scoți urzicile.
Pregătirea urzicilor pas cu pas
- Dacă le culegi singur, folosește mănuși groase (de grădinărit) și taie vârfurile tinere ale plantelor (ultimele 4-6 frunze), deoarece așa sunt mai fragede. Pune-le direct într-o pungă sau un coș.
- Cu mănușile puse, pune urzicile într-o strecurătoare și clătește-le sub un jet de apă rece, pentru a îndepărta orice urmă de pământ sau insecte.
- Blanșează-le pentru a dezactivează perii înțepători. Pune la o oală mare de apă cu puțină sare. Folosind mânușile sau un cleștede bucătărie, adaugă urzicile în apa clocotită. Blanșează-le timp de 1-2 minute. Vei observa că apa devine verde, iar urzicile se ofilesc rapid, la fel ca spanacul.
- Scoate imediat urzicile din apa fierbinte cu o spumieră sau clești și scufundă-le într-un bol cu apă rece și gheață timp de 2 minute. Acest lucru le menține culoarea verde.
- Scurge bine urzicile. Le poți așeza pe un prosop curat de bucătărie sau pe prosoape de hârtie și le poți tampona ușor pentru a elimina excesul de umiditate.
Mâncare de urzici cu usturoi
Ingrediente
1 pungă de urzici tinere
2-3 cepe verzi sau 1 ceapă mare
2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin
3-4 căței de usturoi
Sare și piper (după gust).
Preparare
Pregătim urzicile, cum am povestit mai sus.
Curățăm și tocăm ceapa mărunt. O călim în ulei 5-10 minute, până când devine translucidă, cu grijă să nu se ardă.
Luăm urzicile răcite și le tocăm mai mare pe un fund de bucătărie.
Adăugăm urzicile tocate și piureul de urzici obținut peste ceapa din cratiță.
După ce dă un clocot, potrivim de sare și piper. Opțional putem pune (ca la spanac) și câteva linguri de bulion de roșii pentru gust.
Adăugăm usturoiul pisat și amestecăm. Stingem focul. Nu gătim mult urzicile ca să își păstreze cât mai multe vitamine și proprietăți nutritive.
Servire
Servim mâncarea de urzici cu un ou ochi și mămăliguță.