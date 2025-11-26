Înainte de a prepara urzicile, este necesară spălarea, pregătirea și blanșarea lor, pentru a le neutraliza perișorii otrăvitori, urzicători, pe care îi au la suprafață.

Așa că dotează-te cu mănuși de cauciuc groase, un șorț și haine cu mânecă lungă pentru a-ți proteja pielea și o strecurătoare mare în care să speli urzicile.

Ca la orice blanșare, avem nevoie de o oală mare cu apă clocotită și un bol cuprinzător cu apă rece și gheață. Pregătește și un clește cu care să scoți urzicile.

Pregătirea urzicilor pas cu pas

Dacă le culegi singur, folosește mănuși groase (de grădinărit) și taie vârfurile tinere ale plantelor (ultimele 4-6 frunze), deoarece așa sunt mai fragede. Pune-le direct într-o pungă sau un coș. Cu mănușile puse, pune urzicile într-o strecurătoare și clătește-le sub un jet de apă rece, pentru a îndepărta orice urmă de pământ sau insecte. Blanșează-le pentru a dezactivează perii înțepători. Pune la o oală mare de apă cu puțină sare. Folosind mânușile sau un cleștede bucătărie, adaugă urzicile în apa clocotită. Blanșează-le timp de 1-2 minute. Vei observa că apa devine verde, iar urzicile se ofilesc rapid, la fel ca spanacul. Scoate imediat urzicile din apa fierbinte cu o spumieră sau clești și scufundă-le într-un bol cu apă rece și gheață timp de 2 minute. Acest lucru le menține culoarea verde. Scurge bine urzicile. Le poți așeza pe un prosop curat de bucătărie sau pe prosoape de hârtie și le poți tampona ușor pentru a elimina excesul de umiditate.

După acești pași, urzicile sunt sigure de manevrat fără mănuși și pot fi folosite în diverse rețete, cum ar fi supe, piureuri, sau soteuri, la fel ca spanacul. Iată o rețetă de mâncare de urzici

Mâncare de urzici cu usturoi