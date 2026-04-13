13 apr. 2026, Articole / Reportaje
Ce să eviți seara pentru a-ți proteja inima / Un medic cardiolog cu 20 de ani experiență explică greșelile pe care le facem frecvent după ora 19.00 și care ne pot afecta sănătatea inimii
FOTO: Dreamstime/Mike2focus

Obiceiurile din a doua parte a zilei pot avea un impact mai mare asupra sănătății inimii decât se credea până acum. Un cardiolog cu peste 20 de ani de experiență în tratarea infarctelor atrage atenția că intervalul de după ora 19.00 este esențial pentru recuperarea organismului și pentru menținerea echilibrului cardiovascular. Specialistul explică faptul că, în această perioadă, corpul ar trebui să intre într-o fază de refacere. Nivelul tensiunii arteriale începe să scadă, ritmul cardiac se stabilizează, iar procesele metabolice încetinesc. „Alegerea comportamentului de seară determină dacă organismul intră în modul de reparare sau rămâne în stare de stres”, subliniază acesta la CNBC.

Pe baza experienței sale, medicul a identificat șapte obiceiuri pe care le evită constant după ora 19.00.

  1. Primul dintre acestea este mâncatul târziu. Seara, metabolismul funcționează mai lent, iar organismul procesează mai greu zaharurile și grăsimile. Acest lucru poate duce la creșterea glicemiei și la apariția inflamației, factori de risc pentru bolile cardiovasculare.
  2. Expunerea la lumină artificială puternică reprezintă un alt factor nociv. Lumina albastră inhibă producția de melatonină, hormon esențial pentru somn și pentru reglarea tensiunii arteriale. Astfel, somnul devine mai superficial, iar recuperarea organismului este afectată.
  3. De asemenea, medicul recomandă evitarea conținutului emoțional intens, precum știri stresante sau emisiuni tensionate. Acestea activează sistemul nervos și cresc ritmul cardiac și tensiunea, chiar înainte de culcare.
Antrenamente seara târziu

  1. Un alt obicei des întâlnit este antrenamentul intens seara târziu. Deși exercițiile fizice sunt benefice, practicarea lor înainte de somn menține organismul într-o stare de alertă și întârzie relaxarea necesară odihnei.
  2. Consumul de alcool în a doua parte a zilei este, de asemenea, descurajat. Chiar și cantitățile moderate pot afecta calitatea somnului și pot influența negativ ritmul cardiac pe timpul nopții.
  3. Medicul atrage atenția și asupra discuțiilor tensionate sau conflictelor purtate seara. Emoțiile puternice cresc nivelul de cortizol și pot declanșa reacții cardiovasculare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.
  4. Nu în ultimul rând, utilizarea excesivă a ecranelor înainte de culcare contribuie la perturbarea ritmului circadian. Lumina emisă de telefoane și tablete întârzie instalarea somnului și reduce calitatea acestuia, ceea ce poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății inimii.

Specialiștii subliniază că bolile cardiovasculare nu apar brusc, ci sunt rezultatul unor obiceiuri repetate în timp. Tocmai de aceea, rutina de seară joacă un rol important în prevenție. Adoptarea unor obiceiuri mai calme și mai echilibrate după ora 19:00 poate ajuta organismul să intre în modul natural de refacere.

Așadar, nu doar alimentația sau activitatea fizică din timpul zilei contează, ci și modul în care este gestionată perioada de seară. Micile schimbări în rutina zilnică pot avea efecte semnificative asupra sănătății pe termen lung.

