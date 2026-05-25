Lămâia este folosită frecvent pentru aromatizarea apei, a ceaiului sau a preparatelor culinare, însă specialiștii spun că acest fruct poate oferi mai mult decât un gust proaspăt și intens. Bogată în vitamina C, antioxidanți și compuși vegetali, lămâia este asociată cu mai multe beneficii pentru sănătate, de la susținerea sistemului imunitar până la efecte asupra inimii și metabolismului. Potrivit unui material publicat de Real Simple, consumul regulat de lămâie poate contribui la îmbunătățirea mai multor funcții ale organismului.

Specialiștii atrag însă atenția că lămâia nu trebuie privită ca un aliment miraculos sau ca un tratament pentru anumite afecțiuni. Beneficiile apar atunci când este inclusă într-o alimentație echilibrată și într-un stil de viață sănătos.

Poate susține sistemul imunitar

Unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale lămâii este conținutul ridicat de vitamina C. Acest nutrient are un rol important în funcționarea sistemului imunitar și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Vitamina C este implicată și în procesele de vindecare și reparare a țesuturilor.

Lămâile conțin și antioxidanți care ajută la neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile asociate cu deteriorarea celulară și cu apariția unor boli cronice.

Poate influența sănătatea pielii

Specialiștii spun că vitamina C are un rol important și în producția de colagen. Colagenul este o proteină esențială pentru menținerea elasticității și structurii pielii. Un aport adecvat de vitamina C poate contribui la menținerea unui aspect sănătos al pielii și la procesele de regenerare celulară.

Ajută la absorbția fierului mai eficient

Lămâia poate avea un rol important și în absorbția fierului. Vitamina C ajută organismul să absoarbă mai eficient fierul provenit din surse vegetale, precum leguminoasele, spanacul sau cerealele integrale. Acest lucru poate fi important mai ales pentru persoanele care urmează diete bazate predominant pe alimente vegetale.

Specialiștii spun că asocierea alimentelor bogate în fier cu surse de vitamina C poate ajuta la reducerea riscului de deficit de fier.

Poate avea efecte asupra glicemiei și colesterolului

Deși multe persoane folosesc doar sucul de lămâie, consumul fructului întreg poate aduce beneficii suplimentare. Lămâile conțin pectină, o fibră solubilă asociată cu reglarea nivelului glicemiei și reducerea colesterolului. Specialiștiii explică însă faptul că cea mai mare parte a fibrelor se găsește în pulpă și în partea albă aflată sub coajă.

Ar putea ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi

Un alt beneficiu este legat de sănătatea rinichilor. Acidul citric prezent în lămâie poate contribui la creșterea nivelului de citrat din urină. Acest proces poate limita formarea anumitor tipuri de pietre la rinichi. Cercetările sugerează că citratul poate împiedica acumularea și dezvoltarea cristalelor minerale care stau la baza formării calculilor renali.

Ar putea influența și riscul de diabet de tip 2

Unele cercetări asociază consumul regulat de citrice cu un risc mai redus de diabet de tip 2. Specialiștii spun că efectul ar putea fi explicat prin combinația de fibre, antioxidanți și compuși vegetali prezenți în aceste fructe. Totuși, ei subliniază că este vorba despre o asociere și nu despre o relație directă de cauzalitate.

Experții atrag atenția că, deși lămâia poate fi o completare sănătoasă a alimentației, consumul excesiv poate avea și efecte nedorite. Aciditatea ridicată poate agrava simptomele de reflux gastroesofagian sau poate afecta smalțul dentar la unele persoane.