Deși avem acces la mai multă hrană decât oricând, tot mai mulți oameni se plâng că sunt permanent obosiți. Potrivit nutriționistului Tania Fântână, problema nu este lipsa alimentelor, ci felul în care mâncăm, dormim și ne gestionăm stilul de viață.

Mulți oameni încearcă să combată oboseala prin gustări dese, cafea sau băuturi energizante, însă efectul este adesea de scurtă durată.

„Energia nu vine din faptul că mestecăm continuu”, explică Tania Fântână, care atrage atenția că senzația de vitalitate depinde de un echilibru între alimentație, somn, mișcare și recuperare.

Nutriționistul arată că alimentele ultraprocesate, bogate în zahăr și carbohidrați rafinați, provoacă fluctuații rapide ale glicemiei, urmate de stări de somnolență și de noi pofte alimentare. Astfel se creează un cerc vicios în care mâncăm pentru a combate oboseala, dar ajungem să ne simțim din nou lipsiți de energie după scurt timp.

Potrivit specialistului, mesele foarte mari, în special cele bogate în zahăr și grăsimi ultraprocesate, pot accentua senzația de moleșeală. În schimb, organismul funcționează mai eficient atunci când primește mese echilibrate, cu proteine, fibre, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase.

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Printre alimentele care susțin nivelul de energie pe termen lung se numără ouăle, peștele, iaurtul, leguminoasele, ovăzul, cartofii, nucile, semințele, fructele și legumele. Hidratarea joacă, de asemenea, un rol esențial, chiar și o deshidratare ușoară putând afecta concentrarea și performanța fizică.

Tania Fântână subliniază că somnul insuficient, sedentarismul și stresul cronic contribuie la apariția oboselii. După o noapte nedormită, recomandarea este hidratarea corespunzătoare, un mic dejun bogat în proteine și fibre și expunerea la lumină naturală, nu consumul excesiv de cafea sau alimente bogate în zahăr.

Concluzia specialistului este că organismul are nevoie mai degrabă de hrană de calitate și odihnă decât de gustări permanente și stimulente. În multe cazuri, lipsa de energie nu este semnul că trebuie să mâncăm mai mult, ci că trebuie să dormim mai bine și să acordăm corpului timp pentru recuperare.