Vitamina D este cunoscută drept „vitamina soarelui”, deoarece organismul o produce în mod natural atunci când pielea este expusă la lumina solară. Nutrientul joacă un rol important în sănătatea oaselor, funcționarea sistemului imunitar, menținerea masei musculare și absorbția calciului. Cu toate acestea, multe persoane au deficit de vitamina D și apelează la suplimente alimentare, notează Eating Well.
Pe lângă administrarea regulată, o întrebare frecventă este dacă există un moment ideal al zilei pentru a lua vitamina D. Specialiștii spun că ora contează mai puțin decât modul în care este administrat suplimentul.
Potrivit medicilor și dieteticienilor citați de EatingWell, cercetările actuale nu arată că vitamina D este absorbită mai bine dimineața, la prânz sau seara.
„Cel mai bun moment pentru a lua vitamina D este cel pe care îl poți respecta în fiecare zi”, explică experții. Pentru unele persoane este mai ușor să își amintească suplimentul dimineața, odată cu micul dejun, în timp ce altele preferă să îl ia seara, la cină.
Consecvența este considerată mai importantă decât ora administrării.
Un aspect esențial este faptul că vitamina D este liposolubilă, la fel ca vitaminele A, E și K. Acest lucru înseamnă că organismul o absoarbe mai eficient atunci când este consumată împreună cu grăsimi sănătoase.
Medicii recomandă administrarea suplimentului în timpul unei mese care conține alimente precum:
De exemplu, vitamina D poate fi luată la micul dejun alături de o felie de pâine cu unt de migdale sau la cină împreună cu o salată care conține nuci și dressing pe bază de ulei de măsline.
Există două forme principale de vitamina D disponibile în suplimente: vitamina D2 și vitamina D3.
Vitamina D2 se găsește în anumite ciuperci expuse la radiații UV și în unele alimente fortificate, în timp ce vitamina D3 este produsă de organism în urma expunerii la soare și se regăsește în produse de origine animală.
Studiile arată că vitamina D3 are o biodisponibilitate mai mare, ceea ce înseamnă că este absorbită și utilizată mai eficient de organism. Din acest motiv, specialiștii o recomandă de cele mai multe ori atunci când este necesară suplimentarea.
Anumite afecțiuni pot influența absorbția și necesarul de vitamina D. Printre acestea se numără osteoporoza, bolile renale și hepatice, dar și unele afecțiuni digestive care afectează absorbția nutrienților.
Persoanele cu boli inflamatorii intestinale sau cele care au trecut prin intervenții chirurgicale bariatrice ar trebui să discute cu medicul înainte de a începe administrarea suplimentelor, pentru stabilirea dozei potrivite.
În general, adulții au nevoie de aproximativ 20 micrograme de vitamina D pe zi, echivalentul a 800 UI (unități internaționale).
Sursele alimentare sunt relativ limitate. Un ou și o conservă mică de ton furnizează cantități reduse de vitamina D, în timp ce somonul este una dintre cele mai bogate surse naturale. Chiar și așa, este dificil pentru multe persoane să atingă necesarul zilnic doar prin alimentație.
Din acest motiv, suplimentele reprezintă adesea o soluție recomandată de medic, mai ales în perioadele cu expunere redusă la soare.
Nu există o oră ideală pentru administrarea vitaminei D. Ceea ce contează este ca suplimentul să fie luat zilnic și, de preferat, împreună cu o masă care conține grăsimi sănătoase. În plus, vitamina D3 este considerată forma cea mai eficientă pentru majoritatea persoanelor.
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