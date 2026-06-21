Mulți oameni cred că aleg conștient ce și cât mănâncă. În realitate, deciziile alimentare sunt influențate permanent de factori pe care abia îi observăm: culorile ambalajelor, poziția produselor pe raft, muzica din încăpere sau chiar greutatea tacâmurilor, scrie BBC.

Specialiștii în comportamentul alimentar susțin că simțurile noastre joacă un rol esențial în felul în care percepem gustul și în cantitatea de alimente pe care o consumăm. Vestea bună este că aceste mecanisme pot fi folosite în avantajul nostru pentru a adopta obiceiuri mai sănătoase.

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Ambalajele colorate ne pot face să mâncăm mai mult

Atunci când facem cumpărături, privirea este primul filtru care influențează alegerea produselor. Cercetările arată că alimentele care ies în evidență vizual sunt percepute ca fiind mai atractive.

În plus, culorile ambalajelor transmit mesaje subtile despre produs. Ambalajele în nuanțe de verde, alb sau maro sunt asociate mai des cu ideea de aliment sănătos, în timp ce roșul, galbenul, movul sau finisajele foarte lucioase sunt percepute ca indicii ale unor produse mai indulgente și mai bogate în calorii.

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Specialiștii recomandă ca biscuiții, bomboanele sau alte gustări tentante să fie păstrate în recipiente opace, pentru a reduce expunerea la stimulii vizuali care declanșează pofta.

Nu ignora rafturile de sus și de jos

Poziționarea produselor în supermarket este atent calculată. Produsele mai profitabile sunt amplasate frecvent la nivelul ochilor, iar gustările tentante sunt plasate în apropierea caselor de marcat.

Psihologii numesc acest fenomen „principiul celui mai mic efort”: oamenii aleg mai ușor produsele aflate la îndemână.

Studiile au arătat că eliminarea dulciurilor de lângă casele de marcat reduce cumpărăturile impulsive, iar amplasarea fructelor în aceleași zone stimulează alegerile mai sănătoase.

Mănâncă din boluri și farfurii mai grele

Nu doar aspectul alimentelor contează, ci și recipientele în care sunt servite.

Unele cercetări sugerează că oamenii cred că se vor sătura mai bine atunci când mănâncă din vase mai grele. Același efect apare și în cazul tacâmurilor. Participanții la diverse studii au evaluat mesele ca fiind mai satisfăcătoare atunci când au folosit tacâmuri cu greutate mai mare.

O prezentare frumoasă poate schimba gustul

Felul în care arată mâncarea influențează așteptările și gradul de satisfacție.

Într-un experiment celebru, o salată aranjată artistic, inspirată de lucrările pictorului Kandinsky, a fost considerată mai gustoasă decât aceeași salată servită într-o prezentare obișnuită.

Specialiștii recomandă folosirea unei varietăți de legume și frunze colorate pentru a crește atractivitatea preparatelor și percepția de prospețime.

Muzica lentă te poate ajuta să mănânci mai puțin

Sunetul este un ingredient invizibil al experienței culinare. Cercetătorii folosesc chiar termenul de „condimentare sonoră” pentru a descrie modul în care muzica poate influența percepția gustului.

Muzica lentă îi determină pe oameni să mănânce mai încet, iar mesele consumate într-un ritm mai lent sunt asociate cu un aport caloric mai redus.

De asemenea, specialiștii recomandă evitarea televizorului și a telefonului în timpul mesei, deoarece distragerea atenției poate favoriza consumul excesiv.

Mărește volumul porției cu alimente sărace în calorii

Unul dintre cele mai eficiente trucuri este reducerea densității calorice a preparatelor fără a micșora porția.

Profesorul Barbara Rolls, specialist în științe nutriționale la Universitatea Penn State, a demonstrat că oamenii tind să consume aproximativ același volum de alimente, indiferent de numărul de calorii.

În experimentele sale, adăugarea de legume pasate, precum conopida sau spanacul, a redus densitatea calorică a meselor cu până la 25%, fără ca participanții să observe diferența. Aceștia s-au simțit la fel de sătui, deși au consumat mai puține calorii.

Atenție la efectul „stomacului pentru desert”

Chiar și după o masă copioasă, mulți oameni simt că mai au loc pentru ceva dulce.

Cercetările recente arată că simpla vedere a unui desert poate declanșa dorința de a-l consuma, chiar și atunci când senzația de foame a dispărut.

Potrivit specialiștilor, mâncăm adesea nu pentru că organismul are nevoie de hrană, ci pentru că suntem influențați de ceea ce vedem, mirosim sau auzim în jurul nostru.

Înțelegerea acestor mecanisme poate transforma mediul alimentar într-un aliat. De la ascunderea gustărilor în dulap până la alegerea unei muzici liniștite la cină, mici schimbări pot contribui la alegeri mai sănătoase fără diete restrictive sau calcule complicate.