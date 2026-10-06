Agricover lansează Agricover Pay, o platformă financiară construită pentru nevoile specifice ale fermierilor și pentru gestionarea într-un singur loc a principalelor operațiuni financiare dintr-un an agricol. Compania anunță o investiție de peste 12 milioane de lei în dezvoltarea platformei.

Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, spune că proiectul pornește de la nevoia de a simplifica activitățile pe care fermierii le gestionează în prezent prin servicii și furnizori diferiți.

„Ce putem să facem să simplificăm viața de zi cu zi a fermierilor?”, a explicat Dobre, în cadrul evenimentului de lansare.

Potrivit reprezentanților Agricover, platforma integrează servicii financiare și instrumente necesare pe parcursul ciclului agricol, de la obținerea finanțării și achiziția de inputuri până la încasarea banilor din vânzarea recoltei și rambursarea creditului.

Cum funcționează Agricover Pay

Andrei Vasile, Agricover Payments, a explicat, marți, în cadrul evenimentului de lansare a produsului dedicat fermierilor, că platforma a fost concepută pornind de la modul în care se desfășoară un an agricol.

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Fermierul poate avea nevoie, la începutul sezonului, de finanțare pentru achiziția de semințe, pesticide, îngrășăminte, motorină sau pentru alte cheltuieli ale fermei. După recoltare, vinde producția, încasează banii și își achită creditul, după care ciclul poate fi reluat în sezonul următor, spune sursa citată.

Prin Agricover Pay, „aceste operațiuni sunt reunite într-un singur ecosistem digital”, afirmă Vasile.

Creditul poate fi primit direct în contul de plăți din aplicație, iar fermierul poate folosi platforma pentru comenzi și plăți. Aplicația oferă și acces la istoricul tranzacțiilor și la parteneri de unde pot fi achiziționate produse sau servicii cu discount.

Platforma include și carduri de debit asociate contului, care pot fi utilizate pentru plăți sau pentru retrageri de numerar.

Fermierii pot folosi aplicația și pentru plata unor cheltuieli precum îngrășăminte sau motorină. În același timp, aceștia pot consulta informații despre prețuri, inclusiv cotații pentru grâu în Constanța sau date de la bursă, potrivit prezentării companiei.

După vânzarea recoltei, banii pot fi încasați în contul din aplicație, iar creditul poate fi achitat direct prin intermediul platformei.

„O soluție complementară soluțiilor bancare”

Reprezentanții Agricover precizează că Agricover Pay nu este o bancă, ci o soluție complementară serviciilor bancare.

În septembrie, Agricover Payments a obținut autorizația de la Banca Națională a României pentru a funcționa ca instituție de plată.

Compania spune că platforma este construită în colaborare cu parteneri specializați în infrastructură și servicii financiare și că respectă standardele de securitate și conformitate aplicabile.

Agricover susține că noua platformă este construită special pentru sectorul agricol, pornind de la particularitățile fluxurilor financiare dintr-o fermă.

Noua platformă, accesibilă din ianuarie 2027

În prezent, Agricover Pay se află într-un program pilot, în care sunt testați în condiții reale fluxurile financiare ale platformei.

Reprezentanții companiei au anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, Agricover intenționează să înceapă înrolarea în aplicație a portofoliului existent de clienți, care cuprinde peste 10.000 de fermieri din România.

Compania spune că platforma va putea fi utilizată și de fermieri care nu sunt în prezent clienți Agricover. În acest caz, înregistrarea și deschiderea contului vor putea fi realizate la distanță, inclusiv prin procese de identificare digitală.

Agricover lucrează, de asemenea, la extinderea ecosistemului, astfel încât fermierii să poată integra în platformă cât mai multe dintre activitățile și serviciile utilizate pe parcursul unui an agricol.