Multe persoane folosesc mierea pentru anumite afecțiuni sau pentru a îndulci preparatele, dar ce s-ar întâmpla oare dacă am consuma-o în fiecare zi?

Când ne gândim la alimente dulci, este foarte probabil ca unul dintre primele care ne vin în minte să fie mierea. Mai ales cea naturală pe care multă lume o preferă ca înlocuitor de zahăr.

Poate fi adăugată în preparate precum cafea, biscuiții, deserturi sau iaurt. Și nici din preparatele săratenu lipsește de multe ori, inclusiv în unele la care nu te-ai gândi precum un sos de salată sau aripioare cu sos de muștar și miere, scrie ABC.

Calitatea mierii este esențială

Pornind de la faptul că există multe tipuri de miere, pentru a ne bucura de gustul și beneficiile sale, trebuie să achiziționăm o miere de bună calitate, deoarece există variante în care se adaugă zahăr în compoziție.

Așa că ar trebui să facem distincția între:

Mierea de flori: obținută din flori sălbatice, de câmp, de pădure, tei, salcâm, rozmarin, pomi fructiferi etc.

Mierea de mană (sau de rouă): cea care provine de la brad, molid sau foioase.

Compoziția și beneficiile generale

Pe lângă faptul că este un aliment, pentru mulți mierea are utilizări medicale datorită compușilor săi. Mierea conține:

Un amestec de carbohidrați

Diverse enzime și aminoacizi

Acizi organici și minerale

Substanțe aromatice, pigmenți și ceară

Datorită acestora, un consum zilnic moderat de miere (atât timp cât nu suferim de diabet și obezitate și nu avem contraindicații medicale) poate aduce beneficii precum:

Reducerea colesterolului „rău” și a trigliceridelor. Prevenirea formării cheagurilor de sânge. Protejarea inimii împotriva stresului oxidativ. Proprietăți antioxidante și ajutor în vindecarea arsurilor. Ameliorarea tusei în cazul răcelilor și calmarea gâtului iritat.

Cum afectează mierea funcționarea ficatului?

Ficatul îndeplinește funcții esențiale: detoxifică organismul, stochează vitamine și minerale și produce bila necesară digestiei. Prin urmare, buna sa funcționare este crucială pentru sănătate. Consumul de miere ajută la menținerea și protejarea acestuia.

Cum anume? Unul dintre cele mai importante efecte este capacitatea sa de a reduce un marker cheie al bolii ficatului gras non-alcoolic. Această afecțiune se caracterizează prin acumularea de grăsime în celulele ficatului, fiind una dintre cele mai comune probleme hepatice la nivel mondial. Astfel, mierea ajută la: