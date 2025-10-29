Sezonul rece vine la pachet cu probleme respiratorii, dureri de gât, stări de slăbiciune, pastile și tratamente. M-am gândit să vorbesc astăzi despre durerea de gât și despre cum o putem trata sau măcar ameliora cu ajutorul alimentației.

Ce este durerea de gât și de ce apare

Durerea de gât (faringită sau amigdalită ușoară) este de obicei cauzată de:

infecții virale (răceală, gripă, viroze respiratorii – peste 80% din cazuri);

aer rece, uscat sau poluat;

vorbit excesiv, tuse sau iritații de la reflux gastric;

alergii sau expunere la fum/tutun.

De regulă, nu necesită antibiotice, ci doar calmarea durerii și protejarea mucoasei gâtului.

Remedii naturale eficiente pentru durerea de gât

a) Ceaiuri calmante și emoliente

Ceai de mușețel – antiinflamator natural, calmează iritația și ajută la hidratare eficientă.

Ceai de tei – emolient, reduce senzația de arsură. Beți ceaiul de tei la temperatura camerei, este mult mai eficient pentru gât așa decât fierbinte.

Ceai de cimbru sau salvie – ușor antiseptic, util mai ales la tuse.

Ceai de ghimbir cu lămâie și miere – stimulează imunitatea și calmează durerea. Are un gust foarte bun.

Se beau călduțe (nu fierbinți!), pentru că lichidele foarte calde agravează inflamația. Știu că atunci când eram mici, părinții ne obligau să bem cât mai fierbinte, dar acest lucru nu ajută la vindecarea inflamației, dimpotrivă.

b) Mierea, un adevărat pansament pentru gât

Mierea are proprietăți antibacteriene, antivirale și calmante.

Creează o peliculă protectoare pe mucoasa gâtului și reduce durerea și tusea. Dar ea trebuie folosită corect. Observ la clienții mei obiceiul de a o adăuga în ceaiul fierbinte și de a consuma linguri întregi de miere pe perioada răcelii. Nu numai că adăugăm calorii inutile în dietă, dar nici nu beneficiem de proprietățile mierii.

Cum se folosește corect:

1 linguriță de miere crudă (ideal de tei, salcâm sau manuka) luată simplu, lent, cu înghițituri mici.

→ Se lasă să se topească lent în gură, nu se înghite repede.

Miere + lămâie + apă călduță – nu mai fierbinte de 40°C, altfel se distrug enzimele și proprietățile active.

Miere cu ghimbir ras – calmant natural pentru gât și antitusiv.

Greșeala frecventă: „Pun mierea în ceaiul fierbinte”. Nu e recomandat.

Când o pui în lichide mai calde de 40–45°C, mierea își pierde enzimele, vitaminele și proprietățile antibacteriene.

Se poate consuma în ceaiul ușor călduț, după ce acesta s-a răcit puțin.

Alte remedii utile

Sirop natural de ceapă cu miere – antiinflamator și antitusiv;

Pastile de supt cu propolis sau echinacea – susțin imunitatea locală și oferă un plus de energie, binevenit în timpul răcelii;

Inhalații cu aburi de mușețel – calmează mucoasa și ajută respirația.

3. Alimente de evitat când te doare gâtul

băuturi fierbinți sau foarte reci (irită mucoasa);

alimente acide (lămâie, oțet, roșii crude);

alimente crocante sau tari (covrigei, biscuiți uscați, chipsuri);

alcool, cafea, alimente picante;

zahăr în exces, care favorizează inflamația și scade imunitatea locală.

Deși corpul nostru tânjește după alimente de confort, iar dulciurile se află în topul preferințelor, gustați doar cât să vă faceți pofta – și atât.

4. Ce alimente sunt benefice