Natto, preparatul japonez obținut din boabe de soia fermentate, este considerat de mulți unul dintre cele mai controversate alimente din lume. Cu un miros puternic, o textură vâscoasă și un gust care îi surprinde pe cei care îl încearcă pentru prima dată, acest aliment tradițional japonez câștigă tot mai mulți adepți la nivel internațional, potrivit Agerpres.

Această leguminoasă extrem de nutritivă, fermentată cu bacterii, rămâne un aliment de bază al micului dejun tradițional japonez, însă aroma sa intensă și consistența neobișnuită continuă să provoace reacții puternice.

Un gust care nu lasă pe nimeni indiferent

„La început mi s-a părut puţin ciudat”, a declarat Wesley Smith, un turist american, în timpul prânzului la un restaurant din Tokyo care oferă natto la cerere.

Pentru cei care îi acordă o a doua șansă, experiența poate deveni însă complet diferită.

„Devine o delicatesă, ca o brânză tare, pentru că, ştiţi, brânza poate mirosi a şosete murdare!”, a adăugat Smith, în vârstă de 47 de ani.

Natto este obținut din boabe de soia fermentate și se remarcă prin textura sa lipicioasă, vâscoasă și prin gustul acru, asemănător drojdiei proaspete.

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Exporturile japoneze de natto s-au triplat

În ultimii ani, natto s-a alăturat unei liste tot mai lungi de alimente fermentate care au devenit populare în întreaga lume, alături de kimchi, preparatul coreean din varză fermentată, și kombucha, băutura pe bază de ceai fermentat.

Se crede că un consum regulat de natto, bogat în fibre și proteine, poate contribui la stimularea sistemului imunitar, îmbunătățirea digestiei și creșterea densității osoase.

Potrivit celor mai recente statistici, exporturile japoneze de natto s-au triplat după 2017 și au ajuns la 5.248 de tone în 2025. Principalele piețe externe sunt China și Statele Unite.

Tot mai mulți străini sunt curioși să îl încerce

În Los Angeles, Kenji Suzuki, proprietarul restaurantului japonez Suehiro, spune că observă o creștere a numărului de clienți non-japonezi care comandă natto.

„Când reţelele de socializare au început să vorbească despre natto şi statutul său de «superaliment», tot mai mulţi oameni au vrut să-l încerce pentru a vedea dacă este într-adevăr atât de rău pe cât spunea toată lumea”, a declarat Kenji Suzuki.

„Unora nu le place, dar alţii îl adoră”, a adăugat proprietarul restaurantului.

Un aliment accesibil pentru japonezi

Pe lângă beneficiile pentru sănătate atribuite acestui aliment, natto este apreciat în Japonia și pentru prețul său redus.

Un set format din trei caserole de natto, fiecare având între 40 și 50 de grame, costă în general aproximativ 100 de yeni, echivalentul a circa 0,50 euro.

Fiecare porție este însoțită de mici pachete cu muștar și sos de soia.

Nici natto nu a scăpat de scumpiri

Chiar și acest produs considerat mult timp una dintre cele mai accesibile opțiuni alimentare din Japonia a fost afectat de creșterea costurilor.

Potrivit lui Yoshihiro Noro, fost președinte al Federației Cooperativelor Natto din Japonia, majorările de preț sunt legate de lipsa naftei, un produs secundar al petrolului utilizat la fabricarea caserolelor.

Acesta pune situația pe seama efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra lanțurilor de aprovizionare.

Natto premium, de trei ori mai scump decât media

Yoshihiro Noro consideră însă că această evoluție poate contribui la schimbarea imaginii natto, văzut mult timp ca o „hrană pentru săraci”.

„Puţine alimente pot fi numite «superalimente» şi sunt la fel de sănătoase ca natto”, spune antreprenorul în vârstă de 72 de ani.

Familia sa produce Kamakurayama Natto, o variantă descrisă ca fiind „extrem de fibroasă”, dar fără „miros sau amărăciune”.

În fabrica aflată la vest de Tokyo, angajații echipați corespunzător spală și fierb la abur boabele de soia, care sunt apoi pulverizate cu bacterii. Ulterior, boabele sunt ambalate în tăvi și trec printr-un proces de fermentare care durează 18 ore.

De aproximativ trei ori mai scump decât natto obișnuit, Kamakurayama Natto a atras în ultimii ani comenzi din Hong Kong, Shanghai, Singapore și chiar Norvegia.