Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății ochilor, însă nu este singurul factor care influențează vederea. Orele petrecute în fața telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor, expunerea la radiațiile ultraviolete și lipsa controalelor oftalmologice regulate pot contribui, în timp, la apariția unor probleme oculare.

Medicul oftalmolog Irina Bartoș atrage atenția că nu există un interval de timp considerat complet sigur pentru utilizarea ecranelor, însă efectele negative pot fi reduse prin câteva măsuri simple.

O dietă echilibrată poate contribui la protejarea ochilor și la funcționarea normală a acestora, notează Mediafax. Potrivit medicului oftalmolog Irina Bartoș, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, sunt recomandate alimente bogate în vitamina A, precum morcovii, cartofii dulci și ficatul. Acest nutrient este esențial pentru sănătatea retinei și pentru vederea în condiții de lumină redusă.

De asemenea, luteina și zeaxantina, antioxidanți care se găsesc în spanac și broccoli, contribuie la protejarea retinei împotriva stresului oxidativ. Acizii grași Omega-3 din peștele gras, nuci și semințe susțin sănătatea suprafeței oculare. Iar vitaminele C și E, prezente în citrice, ardei și migdale, au un rol important în protejarea celulelor împotriva deteriorării.

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În anumite situații, medicul poate recomanda suplimente alimentare care conțin luteină, zeaxantină, Omega-3, vitamine antioxidante și zinc. Totuși, acestea nu înlocuiesc o alimentație sănătoasă și nu ar trebui administrate fără recomandare medicală. Alegerea lor trebuie făcută în funcție de vârstă, stilul de viață și eventualele afecțiuni asociate.

Nu există un timp „perfect sigur” pentru utilizarea ecranelor

Tot mai multe persoane petrec zilnic ore în șir în fața dispozitivelor digitale. Însă medicii spun că nu există un interval de timp care să poată fi considerat complet lipsit de riscuri. Expunerea prelungită la ecrane poate provoca oboseală oculară, senzația de uscăciune, vedere încețoșată și dureri de cap. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca atenția să fie îndreptată mai ales asupra modului în care sunt utilizate dispozitivele.

Este important să se facă pauze regulate în timpul lucrului la calculator sau pe telefon. Monitorul să fie poziționat la aproximativ 50-70 de centimetri, iar spațiul de lucru să fie bine iluminat. În plus, oamenii ar trebui să clipească mai des, deoarece în timpul utilizării ecranelor frecvența clipitului scade, favorizând uscarea ochilor.

În cazul copiilor și adolescenților, timpul petrecut pe dispozitive electronice ar trebui limitat și echilibrat cu activități desfășurate în aer liber.

Controalele oftalmologice și măsurile de prevenție rămân esențiale

Pe lângă alimentație și utilizarea responsabilă a dispozitivelor digitale, sănătatea ochilor depinde și de măsurile de prevenție adoptate zi de zi.

Medicul Irina Bartoș recomandă efectuarea controalelor oftalmologice periodice pentru depistarea timpurie a eventualelor afecțiuni. De asemenea, este importantă purtarea ochelarilor de soare cu protecție UV, utilizarea corectă a lentilelor de contact și evitarea atingerii ochilor cu mâinile murdare.

Persoanele care lucrează în medii cu praf, particule sau substanțe chimice ar trebui să poarte echipamente de protecție oculară, iar o hidratare corespunzătoare poate contribui la reducerea senzației de ochi uscați. În cazul în care apare disconfort ocular, medicul poate recomanda utilizarea lacrimilor artificiale, însă acestea trebuie folosite doar la indicația specialistului.