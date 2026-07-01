Când vorbim despre misiuni spațiale, și-n special despre SpaceX, ne gândim la sateliți, echipamente științifice sau provizii pentru astronauți. Puțini și-ar imagina însă că una dintre cele mai memorabile încărcături trimise vreodată pe orbită a fost… o roată de brânză.

În decembrie 2010, SpaceX a scris istorie odată cu primul zbor de succes al capsulei Dragon, demonstrând că o navă spațială comercială poate ajunge pe orbită și poate reveni în siguranță pe Pământ. Însă, pe lângă obiectivele tehnologice ale misiunii, compania lui Elon Musk a ascuns la bord un detaliu care avea să stârnească zâmbete în întreaga lume.

O încărcătură „Top Secret”

Pe 8 decembrie 2010, capsula Dragon a fost lansată de la Cape Canaveral, în cadrul programului NASA Commercial Orbital Transportation Services (COTS). Misiunea avea rolul de a testa capacitatea capsulei de a orbita Pământul, de a reintra în atmosferă și de a fi recuperată în siguranță.

Înainte de lansare, Elon Musk a sugerat că la bord se află o încărcătură secretă, despre care spunea că va fi apreciată în special de fanii umorului britanic.

Abia după ce Dragon a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, la aproximativ 800 de kilometri vest de coasta Mexicului, misterul a fost dezvăluit: încărcătura era o roată de brânză franceză Le Brouère, transportată într-un cilindru metalic inscripționat cu mesajul „Top Secret”, potrivit dairynews.today

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Un omagiu adus grupului britanic Monty Python’s Flying Circus

Brânza nu fusese aleasă întâmplător. Ea reprezenta o trimitere la celebrul sketch „Cheese Shop” al grupului britanic Monty Python’s Flying Circus, în care un client încearcă fără succes să cumpere brânză dintr-un magazin care, paradoxal, nu are niciun sortiment disponibil.

În același timp, recipientul metalic etichetat „Top Secret” făcea referire la comedia „Top Secret!” din 1984, în care o roată de brânză este transportată într-un container similar.

Gluma internă a celor de la SpaceX a devenit rapid una dintre cele mai simpatice povești din istoria explorării spațiale.

Cum a fost condimentată cu umor o misiune istorică!

Din punct de vedere tehnic, brânza nu avea niciun rol în experiment. Ea nu a fost analizată și nu a făcut parte din vreun program de cercetare. Totuși, includerea ei a demonstrat că, într-un moment de importanță majoră pentru industria spațială, există loc și pentru umor.

Misiunea Dragon a reprezentat un punct de cotitură pentru SpaceX și pentru zborurile comerciale în spațiu, validând tehnologia care avea să fie folosită ulterior pentru aprovizionarea Stației Spațiale Internaționale și, mai târziu, pentru transportul astronauților.

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