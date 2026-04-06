Interesul pentru legătura dintre alimentație și cancerul de sân este în continuă creștere. Întrebările vin atât din partea persoanelor sănătoase, preocupate de prevenție, cât și din partea celor diagnosticate recent sau aflate în diferite etape ale tratamentului oncologic. Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică la Clinica Amethyst din Cluj, a explicat, pentru G4Food, totul despre această afecțiune.
Factori de risc în cancerul de sân
Factorii de risc reprezintă totalitatea elementelor care pot crește probabilitatea de apariție a cancerului de sân. Aceștia se împart în două categorii:
Factori de risc nemodificabili
Aceștia nu pot fi controlați sau schimbați:
- Sexul feminin – cel mai important factor de risc
- Vârsta – riscul crește odată cu înaintarea în vârstă
- Istoricul familial și genetic
- Menarha precoce și menopauza tardivă – expunere hormonală mai lungă
“Este important de înțeles că nu există risc zero, însă acești factori explică doar o parte din cazuri”, explică dr. Mateieș.
Factori de risc modificabili
Aceștia țin de stilul de viață și pot fi influențați:
- alimentația
- activitatea fizică
- consumul de alcool
- fumatul
- somnul
- articolul continuă mai jos -
“Modificarea acestor obiceiuri poate reduce semnificativ riscul de cancer mamar”, afirmă medicul.
Alimentația și prevenția cancerului de sân
Diferențe între premenopauză și postmenopauză
În premenopauză:
- Consumul de alcool (chiar și ocazional) crește riscul
- Sedentarismul este un factor negativ
- Greutatea corporală nu pare să crească riscul (poate avea chiar un efect protector ușor)
În postmenopauză:
- Excesul ponderal și obezitatea cresc riscul
- Grăsimea abdominală este asociată cu un risc mai mare
- Alcoolul și lipsa mișcării rămân factori de risc importanți
Alimente cu potențial protector împotriva cancerului de sân
“Deși studiile nutriționale sunt dificil de realizat pe termen lung, există suficiente dovezi care susțin rolul protector al anumitor alimente. Importat de reținut, însă, că trebuie să le consumăm în mod echilibrat, nu excesiv, chiar dacă vorbim despre alimente benefice”, precizează dr. Mateieș.
Recomandări alimentare:
- Legume crucifere: broccoli, varză, conopidă, kale
- Aliacee: ceapă, usturoi, praz
- Fructe accesibile: mere
- Legume bogate în carotenoizi: morcovi, cartof dulce
- Fructe de pădure: afine, zmeură, căpșuni, mure
- Frunze verzi: spanac, rucola, urzici
- Nuci și semințe (în special semințe de in măcinate)
- Produse din soia integrală: tofu, lapte de soia
- Ceai verde
- Condimente: turmeric, oregano, rozmarin
- Ciuperci (inclusiv champignon)
Cel mai important este că, potrivit dr. Irina Mateieș, nu este nevoie să recurgem la alimente exotice sau scumpe, deoarece produsele locale pot fi la fel de benefice.
Alimentația în timpul tratamentului oncologic
Perioada de tratament (în special chimioterapia) este imprevizibilă și adesea însoțită de:
- greață și vărsături
- lipsa poftei de mâncare
- tulburări digestive
- modificări de greutate
Recomandări:
- Mănâncă ce tolerezi mai bine, fără presiune
- Evită restricțiile drastice
- Menține un aport caloric adecvat
“Spre deosebire de alte tipuri de cancer, în cancerul de sân este frecventă creșterea în greutate în timpul tratamentului, deci este util un minim control alimentar”, atenționează medicul.
Stilul de viață după tratamentul pentru cancer de sân
După finalizarea tratamentului, obiectivul principal este prevenirea recidivei și menținerea sănătății pe termen lung.
Aspecte esențiale:
- Controlul greutății
- Excesul ponderal crește riscul de recidivă
- Slăbirea trebuie să fie treptată și sănătoasă
- Menținerea masei musculare
- Esențială mai ales după menopauză
- Ajută metabolismul și sănătatea generală
- Activitatea fizică
- Crește rata de supraviețuire
- Reduce riscul de recidivă
- Nu trebuie privită doar ca un instrument estetic
- Sănătatea oaselor
- Tratamentul hormonal și menopauza cresc riscul de osteoporoză
- Mișcarea și alimentația adecvată sunt esențiale
Ce poți face pentru a te menține sănătoasă
Pentru reducerea riscului și îmbunătățirea prognosticului în cancerul de sân:
- Adoptă o alimentație echilibrată
- Menține o greutate sănătoasă
- Fă mișcare regulat
- Evită alcoolul și fumatul
- Ai grijă de masa musculară și sănătatea oaselor
“Stilul de viață nu elimină complet riscul, dar poate face o diferență majoră în prevenție și supraviețuire”, explică dr. Irina Mateieș.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți