Interesul pentru legătura dintre alimentație și cancerul de sân este în continuă creștere. Întrebările vin atât din partea persoanelor sănătoase, preocupate de prevenție, cât și din partea celor diagnosticate recent sau aflate în diferite etape ale tratamentului oncologic. Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică la Clinica Amethyst din Cluj, a explicat, pentru G4Food, totul despre această afecțiune.

Factori de risc în cancerul de sân

Factorii de risc reprezintă totalitatea elementelor care pot crește probabilitatea de apariție a cancerului de sân. Aceștia se împart în două categorii:

Factori de risc nemodificabili

Aceștia nu pot fi controlați sau schimbați:

Sexul feminin – cel mai important factor de risc

Vârsta – riscul crește odată cu înaintarea în vârstă

Istoricul familial și genetic

Menarha precoce și menopauza tardivă – expunere hormonală mai lungă

“Este important de înțeles că nu există risc zero, însă acești factori explică doar o parte din cazuri”, explică dr. Mateieș.

Factori de risc modificabili

Aceștia țin de stilul de viață și pot fi influențați:

alimentația

activitatea fizică

consumul de alcool

fumatul

somnul

“Modificarea acestor obiceiuri poate reduce semnificativ riscul de cancer mamar”, afirmă medicul.

Alimentația și prevenția cancerului de sân

Diferențe între premenopauză și postmenopauză

În premenopauză:

Consumul de alcool (chiar și ocazional) crește riscul

Sedentarismul este un factor negativ

Greutatea corporală nu pare să crească riscul (poate avea chiar un efect protector ușor)

În postmenopauză:

Excesul ponderal și obezitatea cresc riscul

Grăsimea abdominală este asociată cu un risc mai mare

Alcoolul și lipsa mișcării rămân factori de risc importanți

Alimente cu potențial protector împotriva cancerului de sân

“Deși studiile nutriționale sunt dificil de realizat pe termen lung, există suficiente dovezi care susțin rolul protector al anumitor alimente. Importat de reținut, însă, că trebuie să le consumăm în mod echilibrat, nu excesiv, chiar dacă vorbim despre alimente benefice”, precizează dr. Mateieș.

Recomandări alimentare:

Legume crucifere: broccoli, varză, conopidă, kale

Aliacee: ceapă, usturoi, praz

Fructe accesibile: mere

Legume bogate în carotenoizi: morcovi, cartof dulce

Fructe de pădure: afine, zmeură, căpșuni, mure

Frunze verzi: spanac, rucola, urzici

Nuci și semințe (în special semințe de in măcinate)

Produse din soia integrală: tofu, lapte de soia

Ceai verde

Condimente: turmeric, oregano, rozmarin

Ciuperci (inclusiv champignon)

Cel mai important este că, potrivit dr. Irina Mateieș, nu este nevoie să recurgem la alimente exotice sau scumpe, deoarece produsele locale pot fi la fel de benefice.

Alimentația în timpul tratamentului oncologic

Perioada de tratament (în special chimioterapia) este imprevizibilă și adesea însoțită de:

greață și vărsături

lipsa poftei de mâncare

tulburări digestive

modificări de greutate

Recomandări:

Mănâncă ce tolerezi mai bine, fără presiune

Evită restricțiile drastice

Menține un aport caloric adecvat

“Spre deosebire de alte tipuri de cancer, în cancerul de sân este frecventă creșterea în greutate în timpul tratamentului, deci este util un minim control alimentar”, atenționează medicul.

Stilul de viață după tratamentul pentru cancer de sân

După finalizarea tratamentului, obiectivul principal este prevenirea recidivei și menținerea sănătății pe termen lung.

Aspecte esențiale:

Controlul greutății

Excesul ponderal crește riscul de recidivă

Slăbirea trebuie să fie treptată și sănătoasă

Menținerea masei musculare

Esențială mai ales după menopauză

Ajută metabolismul și sănătatea generală

Activitatea fizică

Crește rata de supraviețuire

Reduce riscul de recidivă

Nu trebuie privită doar ca un instrument estetic

Sănătatea oaselor

Tratamentul hormonal și menopauza cresc riscul de osteoporoză

Mișcarea și alimentația adecvată sunt esențiale

Ce poți face pentru a te menține sănătoasă

Pentru reducerea riscului și îmbunătățirea prognosticului în cancerul de sân:

Adoptă o alimentație echilibrată

Menține o greutate sănătoasă

Fă mișcare regulat

Evită alcoolul și fumatul

Ai grijă de masa musculară și sănătatea oaselor

“Stilul de viață nu elimină complet riscul, dar poate face o diferență majoră în prevenție și supraviețuire”, explică dr. Irina Mateieș.