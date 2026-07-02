Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna: Prețul motorinei ar trebui să scadă mai repede / Este inacceptabil nivelul de la pompă

02 iul. 2026, Agribusiness
Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna: Prețul motorinei ar trebui să scadă mai repede / Este inacceptabil nivelul de la pompă
FOTO: facebook.com/TanczosBarna/photos
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Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, consideră că prețul motorinei din România nu reflectă evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și susține că operatorii din piață ar trebui să reducă mai rapid prețurile la pompă. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul conferinței AGRI4FUTURE România, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a afirmat că, deși prețul barilului de petrol a revenit la nivelurile de dinaintea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, acest lucru nu se regăsește și în costul motorinei pentru consumatori și fermieri.

„În aceste condiții, prețul motorinei este inacceptabil de mare. Am avut mai multe discuții cu cei mai mari operatori de pe piață. Nu pot să le dau dreptate 100% și nu cred că cotațiile produsului finit justifică în această măsură prețul de la pompă”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, piața ar trebui să reacționeze la fel de rapid la ieftinirea petrolului cum a reacționat atunci când cotațiile au crescut.

„Dacă majorările au fost rapide, ar trebui să vedem și o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut prețul țițeiului. Este nevoie de o ajustare a pieței”, a spus Tánczos Barna.

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Ministrul a amintit că măsura privind limitarea adaosului comercial pentru carburanți a expirat la sfârșitul lunii iunie și nu a fost prelungită. În opinia sa, statul trebuie să intervină în perioade excepționale, chiar dacă, în mod normal, piața ar trebui să funcționeze liber.

„Sunt economist și cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să reglementeze anumite deficiențe atunci când piața liberă duce într-o zonă periculoasă”, a afirmat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care costul combustibilului rămâne una dintre cele mai importante cheltuieli pentru ferme, iar ministrul a subliniat că reducerea prețului motorinei ar contribui la diminuarea presiunii asupra costurilor de producție din agricultură.

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