Cu fiecare an care trece producătorii europeni au tot mai multe nemulțumiri. Mai precis de ce sunt ei obligați să respecte cerințe de muncă și de mediu din ce în ce mai stricte, dacă ulterior legumele lor concurează la raft cu produse importate din afara Europei, cultivate în condiții complet diferite?

Răspunsul oficial vorbește despre piață liberă și diplomație, însă realitatea este mult mai incomodă, cel puțin așa susține o analiză realizată de platforma CrowsFarmng. Vorbim despre acorduri semnate cu discreție pentru a ocoli justiția europeană, despre o producție masivă în deșert care își ascunde originea reală, despre pătrunderea unor organisme străine în porturile europene pentru a controla principala poartă de acces către Europa, despre companii europene care își mută serele în Maroc atrase de salariile precare și despre un vot pentru a opri toate acestea, care a fost pierdut la mustață.

Pentru a înțelege cum funcționează acest angrenaj politic și corporativ complex care permite această situație, „războiul roșiilor” este revelator, așa că urmărește pașii din călătoria pe care o face acest produs pentru a ajunge în casele europenilor.

Influența Marocului deschide porțile tranzacțiilor economice

Marocul este principalul furnizor de roșii al Uniunii Europene din anul 2022, iar Franța este cel mai mare cumpărător, absorbind o mare parte din aceste exporturi pentru consumul intern și reexportare.

În prima etapă a rutei sale către Europa, roșia marocană traversează Strâmtoarea Gibraltar cu vaporul și ajunge la Algeciras, în Spania, unde trece controalele necesare de intrare în Europa. Și aici începe thrillerul. Operatorul portuar de stat marocan, Marsa Maroc, a achiziționat la sfârșitul anului 2025 un procent de 45% din Boluda Maritime Terminals (companie care controlează și gestionează nouă instalații portuare în Spania) pentru 80 de milioane de euro. Această mișcare fără precedent oferă statului marocan putere de gestionare directă asupra unor terminale maritime cheie de pe teritoriul spaniol (Cádiz, Sevilla, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Vilagarcía și Santander). Organizațiile agrare au tras un semnal de alarmă în legătură cu această coproprietate: se tem că influența instituțională va duce la o relaxare a inspecțiilor la frontiere, crescând riscul ca pe piața europeană să intre produse tratate cu pesticide sau plaguicide interzise în Europa.

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În următoarea etapă, roșia parcurge Peninsula Iberică în camion până ajunge la Perpignan, în sudul Franței. Acolo operează platforma Saint-Charles International, cel mai mare depozit de fructe și legume din Europa: o incintă de 70 de hectare unde coexistă în jur de 150 de companii, cu un trafic zilnic de 3.000 de camioane și o cifră de afaceri care se apropie de 2 miliarde de euro anual. Odată trecută granița, de pe această imensă platformă franceză, roșia trece printr-un proces de „reexpediere vamală” și este redistribuită către destinații precum Germania, Italia, Țările de Jos și Europa de Est. Acest pas de intermediere și reambalare estompează enorm trasabilitatea originală a produsului.

În plus, recent a fost inaugurată o rută directă cu vaporul care transportă produsul de la Agadir (Maroc) până la Port-Vendres (Franța), un port aflat la doar câțiva kilometri de Perpignan, în doar trei zile și jumătate. Influența marocană la această frontieră franceză funcționează într-un mod foarte diferit față de cea spaniolă. În timp ce în Spania am văzut că statul marocan a cumpărat terminale în porturi, în Franța strategia este pur antreprenorială. Imensa piață Saint-Charles este 100% privată, iar giganții agricoli marocani și-au instalat bazele de operațiuni direct în interiorul acesteia.

Pentru a înțelege amploarea acestei rețele, este suficient un exemplu: însuși regele Marocului, Mohamed al VI-lea, deține o companie agricolă numită Les Domaines Agricoles. Ei bine, filiala acestei companii s-a asociat cu o firmă franceză (Frulexxo) pentru a face afaceri direct din interiorul acestei piețe din Perpignan. Pe lângă compania regelui, se adaugă și filialele altor mari imperii ale roșiilor, cum ar fi grupul franco-marocan Azura sau grupul Hoceg Anima.

Cum este și logic, prezența marii concurențe instalate chiar la ei acasă a aprins în cele din urmă fitilul protestelor în Franța, ajungându-se până la blocarea fizică a depozitelor gigantului Azura din Perpignan. De ce se vorbesc fermierii europeni despre o concurență în condiții inegale?

Roșii produse în deșert

Când consumatorul european ia o caserolă de roșii dintr-un supermarket, eticheta poate ascunde o realitate geografică și politică mult mai complexă decât pare la prima vedere. O parte importantă din aceste roșii provine dintr-o regiune specifică: Sahara Occidentală. Este vorba despre un teritoriu care își reclamă independența, catalogat de ONU ca fiind „neautonom” și care se află sub controlul de facto al Marocului din 1975.

Tocmai din cauza acestei situații, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în mod repetat, cel mai recent în octombrie 2024, că Sahara Occidentală este distinctă din punct de vedere juridic de Maroc. Potrivit judecătorilor, produsele de acolo nu pot beneficia de acordurile comerciale UE-Maroc fără consimțământul poporului saharian și trebuie etichetate indicând „originea lor reală”. Privind eticheta, este dificil de știut care este, de fapt, originea reală.

O mare parte din roșiile exportate din această regiune sunt produse în macrosere situate în Dakhla, în plin deșert saharian. Aceste roșii parcurg peste 1.000 de kilometri (adică un traseu echivalent cu distanța de la Paris la Berlin) în camioane până la Agadir (Maroc), unde sunt amestecate cu producția locală și pleacă etichetate ca fiind de „Origine Maroc”. Se estimează că aproape 50% din roșiile care intră în Europa sub etichetă marocană provin în realitate din plantațiile sahariene. Iar planul este ca acest procent să crească.

Probabil vă întrebați cum se pot cultiva asemenea volume de roșii în deșert. Ei bine, nu se poate în mod natural. Există un macroproiect în desfășurare pentru a adăuga încă 5.200 de hectare în Dakhla, alimentate de o uzină uriașă de desalinizare a apei de mare și de o rețea nouă de irigații. Conform proiecțiilor planului oficial marocan, primele recolte trebuiau să înceapă la sfârșitul anului 2025, ceea ce înseamnă că acest nou val de producție funcționează deja din plin în actuala campanie din 2026. Această infrastructură va multiplica de zece ori producția agricolă a teritoriului, orientată aproape exclusiv spre exportul masiv către piața europeană.

Paradoxul care produce cea mai mare indignare în sectorul agricol european este că acest macroproiect, care amenință să sufoce producția comunitară, este ridicat cu finanțare chiar de la Uniunea Europeană. În cadrul noului acord comercial, Consiliul UE a acceptat să ofere sprijin economic regiunii, destinat unor sectoare cheie precum „apa, inclusiv irigațiile, energia și desalinizarea”. În practică, acest lucru înseamnă că fondurile europene ajută la suportarea costurilor pentru resursele hidrice și parcul eolian care fac posibilă acest megalopolis al roșiilor în plin deșert saharian.

Produs olandez cultivat pe sol marocan

Țările de Jos sunt, de zeci de ani, o putere horticolă mondială. Serele lor tehnologizate de înaltă eficiență le-au permis să devină al doilea exportator agricol al planetei. Totuși, ei exportă mai multe roșii decât produc. Cum este posibil acest lucru?

Când criza energetică din 2022 a crescut brusc prețul gazului, un procent de 20% dintre producătorii olandezi au oprit încălzirea serelor pe timp de iarnă. Golul de aprovizionare pe care l-au lăsat a fost umplut de Maroc. Importurile olandeze de roșii marocane au crescut de la 3 milioane de kilograme în 2010 la peste 37 de milioane în 2021. Olanda le reambalează și le redistribuie ca parte a ofertei sale comerciale. Acesta este modelul produselor reexportate: cumperi ieftin de la sursă, menții lanțul de distribuție, păstrezi marja de profit.

Dar asta nu este tot. Câteva dintre cele mai mari companii horticole olandeze s-au dus direct în Maroc pentru a-și înființa propriile sere. Agro Care a construit în 2023 un complex de înaltă tehnologie în Agadir, cu sisteme de recirculare a apei și senzori conectați la cloud, având planuri de a ajunge la 200 de hectare. Van Oers United gestionează 450 de hectare în regiunea Souss din 2020. Kamps Beans operează 1.200 de hectare cu 3.500 de angajați în regiunea Agadir. Companiile de semințe Enza Zaden și Rijk Zwaan sunt prezente acolo încă din anii ’90.

Nu este vorba despre concurență neloială în sensul simplu al termenului. Este vorba despre delocalizare. Același capital european care înainte producea în serele olandeze produce acum în Maroc cu costuri ale forței de muncă de zece ori mai mici. Fermierul european concurează direct cu acest fenomen.

Măsuri complet neeficiente de protejare a producătorilor europeni

Întreaga mașinărie logistică și de expansiune teritorială a Marocului se sprijină pe un cadru comercial european care, conform fermierilor comunitari, este complet depășit. Pentru a nu-i ruina pe producătorii locali, granițele Uniunii Europene ar trebui să funcționeze cu două bariere de protecție: o limită de cantitate (contingentele sau cotele) și un preț minim solicitat (prețul de intrare). Cu toate acestea, în practică, ambele bariere s-au prăbușit.

„Cota” reprezintă cantitatea maximă de roșii pe care Europa îi permite Marocului să o introducă în fiecare an fără a i se percepe taxe vamale, fiind fixată în prezent la 285.000 de tone anual. Unde este capcana? Când Regatul Unit a ieșit din Uniunea Europene prin Brexit, piața europeană a devenit mai mică, așa că cel mai logic ar fi fost să se reducă această limită pentru a se ajusta la noua realitate. Totuși, Bruxelles-ul a decis să păstreze cota intactă. Având mai puține țări pentru a împărți aceeași cantitate de roșii scutite de taxe, piețele rămase, cum ar fi cea spaniolă sau cea franceză, se saturează și mai mult.

Pentru a preveni ca roșiile străine să intre la prețuri atât de mici încât să-i falimenteze pe fermierii locali, UE obligă ca produsul importat să respecte un preț minim; dacă intră mai ieftin, trebuie să plătească penalizări. Problema este că acest prag a fost stabilit cu foarte mult timp în urmă la doar 0,46 euro pe kilogram.

În prezent, producerea unui kilogram de roșii în Europa costă mult mai mult din cauza inflației și a scumpirii îngrășămintelor. Deoarece bariera de 46 de cenți este atât de joasă, Marocul își poate introduce roșiile la „prețuri de dumping” fără a plăti nicio penalizare, prăbușind piața. Din acest motiv, sectorul agrar european cere ca acest preț să fie actualizat de urgență și să crească la cel puțin 0,90 euro pe kilogram pentru a se putea concura în mod echitabil.

La aceste bariere de hârtie se adaugă o diferență imposibil de egalat: costul forței de muncă. În timp ce în Europa un fermier trebuie să plătească un salariu minim de aproximativ 10 € pe ora de muncă, în Maroc acest cost scade drastic până la 0,98 euro pe oră. O diferență uriașă care explică în final de ce producătorii europeni simt că joacă o partidă de cărți măsluită.

De ce permite Europa acest lucru?

Când Justiția europeană a dat un ultimatum Bruxelles-ului pentru a înceta să mai trateze Sahara Occidentală ca și cum ar fi Maroc, Comisia Europeană a reacționat in extremis. Cu o zi înainte de expirarea termenului judiciar în octombrie 2025, a semnat un nou pact rapid pentru a menține reducerile vamale.

Care a fost trucul pentru a ocoli decizia judecătorilor? Să li se permită roșiilor sahariene să folosească pe lăzi numele unor regiuni administrative marocane (cum ar fi „Dakhla Oued Ed-Dahab”) în loc să indice originea lor reală. Pentru un consumator mediu este imposibil să descifreze ce înseamnă acele denumiri, așa că ajunge să cumpere un produs cultivat într-o zonă de deșert, aflată în conflict și la 1.000 km de Maroc, fără să știe. Parlamentul European a încercat să blocheze această capcană legală în noiembrie 2025, însă inițiativa a eșuat la o diferență de un singur vot.

De ce cedează Bruxelles-ul și acceptă acest tip de manevre? Ipoteza cea mai susținută este că totul se datorează controlului migrației. Marocul acționează ca un mare paznic al frontierelor dinspre Africa spre Europa, iar colaborarea sa polițienească în Strâmtoarea Gibraltar cântărește mult mai greu în birourile europene decât plângerile sectorului agricol. Această influență nu este un secret: după primul mare eșec în instanță, ambasada marocană a angajat de urgență un lobby puternic la Bruxelles (condus de un fost ministru spaniol) pentru a pune presiune pe Comisia Europeană. Obiectivul a fost elaborarea acelui pact expres de ultim moment care a dat undă verde „etichetării-capcană”, permițând roșiilor din Sahara Occidentală să intre în continuare cu avantaje tarifare sub numele unor regiuni marocane.

Apare, de altfel, și o ironie tristă: aceiași imigranți din Africa subsahariană pe care Marocul îi oprește din drumul lor spre Europa ajung adesea să lucreze în condiții de exploatare în aceste macrosere, producând roșia ieftină care concurează cu cea europeană.

În fața acestei situații, sectorul agricol european a decis să formeze un front comun. Producătorii din Franța, Spania, Italia, Portugalia, Țările de Jos și Polonia au lansat campania instituțională „We Tomato Europe, Don’t Betray EU Tomato”. Scopul lor nu este de a cere privilegii, ci de a solicita Parlamentului European reciprocitate în regulile jocului. Ei cer aplicarea unor „clauze-oglindă” pentru a garanta că importurile respectă aceleași reglementări de muncă și fitosanitare, o etichetare clară și obligatorie care să arate țara de origine reală și activarea automată a unor clauze de salvgardare în cazul în care piața se prăbușește.

Deși tentativa recentă de a bloca noul regulament privind etichetarea-capcană a eșuat la un singur vot, această alianță transfrontalieră demonstrează că lumea agricolă este dispusă să lupte pentru a proteja suveranitatea alimentară a Uniunii Europene.

O eroare informatică foarte convenabilă

Pentru a completa atmosfera de suspiciune, la începutul anului 2026 s-a produs un episod misterios: roșiile marocane au „dispărut” din statisticile oficiale europene. Conform datelor de la Bruxelles, în ianuarie 2026 au intrat doar 12.800 de tone, față de cele 53.000 de tone obișnuite. Cu toate acestea, realitatea de pe teren era diferită: camioanele continuau să ajungă în piețele europene cu totală normalitate.

Comisia Europeană s-a scuzat invocând o „eroare informatică” în transmiterea datelor vamale. Însă fermierii nu cred în coincidențe. Agricultorii denunță faptul că această eroare a fost mult prea oportună: înregistrând cifre fals scăzute tocmai în săptămânile cu cea mai mare tensiune politică, s-au dezactivat automat mecanismele de urgență care ar fi impus taxe vamale de protecție odată ce piața europeană s-ar fi saturat.

Și atunci, a cui este vina?

Nu există un singur vinovat aici. Marocul face ceea ce fac țările: își folosește avantajele competitive și poziția geopolitică pentru a obține condiții favorabile. Companiile olandeze fac ceea ce fac companiile: caută cele mai mici costuri. Comisia Europeană gestionează tensiunile dintre interese care nu sunt întotdeauna compatibile. Iar fermierii europeni cer de ani de zile ca cineva să rezolve o ecuație pe care piața liberă, de una singură, nu o poate rezolva.

Ceea ce este sigur este că eticheta de origine a unei roșii nu îți spune cine a cultivat-o, în ce condiții, pe ce pământ sau sub ce regim. În multe cazuri, ea este concepută tocmai pentru a nu-ți spune asta. Iar deciziile privind ceea ce scrie pe acea etichetă nu se iau pe câmp. Se iau într-un Parlament European, unde agricultorul local câștigă sau pierde la o diferență de un singur vot, sau într-o negociere de ultim minut semnată cu o zi înainte de expirarea unui termen judiciar.

Data viitoare când te uiți la etichetele de origine pe produsele de la supermarket, știi deja că ele spun doar o parte din poveste.