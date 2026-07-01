Cât costă celebrele căpșuni cu frișcă la Wimbledon 2026? Lista completă a prețurilor pentru mâncare și băutură

01 iul. 2026, Articole / Reportaje
Cât costă celebrele căpșuni cu frișcă la Wimbledon 2026? Lista completă a prețurilor pentru mâncare și băutură
Foto: Veggie Deserts
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Cuprins
  1. Prețul pentru căpșuni cu frișcă în 2026
  2. Lista de prețuri pentru mâncare și băutură la Wimbledon 2026

Căpșunile cu frișcă, desertul iconic al turneului de tenis de la Wimbledon, costă £2,85 la ediția din 2026. În timp ce prețul acestui produs tradițional a suferit doar o modificare ușoară, fanii vor scoate din buzunar sume considerabil mai mari pentru băuturi.

Campionatul de la Wimbledon din acest an a început pe 29 iunie și va continua până duminică, 12 iulie, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, iar căpșunile cu frișcă sunt o tradiție gastronomică a evenimentului, relatează presa locală.

Prețul pentru căpșuni cu frișcă în 2026

O porție de căpșuni cu frișcă s-a scumpit cu 15 penny în 2026, ajungând la £2,85, față de £2,70 în 2025.

Această ajustare vine după o perioadă lungă de stabilitate financiară pentru faimosul desert. Prețul său a fost menținut la £2,50 timp de 14 ani (între 2010 și 2024), înainte de a crește la £2,70 în 2025. Cu toate acestea, scumpirea din acest an rămâne una modesta în comparație cu restul meniului. De exemplu, un pahar de Pimm’s (băutura tradițională a turneului) costă £13,45, ceea ce înseamnă că un meniu clasic format din Pimm’s și căpșuni ajunge la un total de £16,30.

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Lista de prețuri pentru mâncare și băutură la Wimbledon 2026

Inflația din sectorul alimentar continuă să reprezinte o provocare la nivelul întregului Regat Unit, motiv pentru care organizatorii (AELTC) au fost nevoiți să crească tarifele la majoritatea produselor:

  • Bere: O halbă de Stella Artois costă £8,95, în timp ce o doză de 330 ml este vândută cu £8,20.

  • Șampanie (Lanson Le Rose): Prețurile sunt piperate, o sticlă micuță costă £31,35, o sticlă standard este £102, iar o sticlă Magnum (1,5L) ajunge la £228,80.

  • Apă: O sticlă de apă reutilizabilă Evian își menține prețul de £5.

Surprinzător, dar regulamentul Wimbledon permite în continuare accesul în tribune cu propria mâncare și băutură, respectând desigur limitele impuse privind dimensiunea bagajelor, cantitatea de alcool și obiectele interzise.

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