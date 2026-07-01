Căpșunile cu frișcă, desertul iconic al turneului de tenis de la Wimbledon, costă £2,85 la ediția din 2026. În timp ce prețul acestui produs tradițional a suferit doar o modificare ușoară, fanii vor scoate din buzunar sume considerabil mai mari pentru băuturi.
Campionatul de la Wimbledon din acest an a început pe 29 iunie și va continua până duminică, 12 iulie, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, iar căpșunile cu frișcă sunt o tradiție gastronomică a evenimentului, relatează presa locală.
O porție de căpșuni cu frișcă s-a scumpit cu 15 penny în 2026, ajungând la £2,85, față de £2,70 în 2025.
Această ajustare vine după o perioadă lungă de stabilitate financiară pentru faimosul desert. Prețul său a fost menținut la £2,50 timp de 14 ani (între 2010 și 2024), înainte de a crește la £2,70 în 2025. Cu toate acestea, scumpirea din acest an rămâne una modesta în comparație cu restul meniului. De exemplu, un pahar de Pimm’s (băutura tradițională a turneului) costă £13,45, ceea ce înseamnă că un meniu clasic format din Pimm’s și căpșuni ajunge la un total de £16,30.
Inflația din sectorul alimentar continuă să reprezinte o provocare la nivelul întregului Regat Unit, motiv pentru care organizatorii (AELTC) au fost nevoiți să crească tarifele la majoritatea produselor:
Bere: O halbă de Stella Artois costă £8,95, în timp ce o doză de 330 ml este vândută cu £8,20.
Șampanie (Lanson Le Rose): Prețurile sunt piperate, o sticlă micuță costă £31,35, o sticlă standard este £102, iar o sticlă Magnum (1,5L) ajunge la £228,80.
Apă: O sticlă de apă reutilizabilă Evian își menține prețul de £5.
Surprinzător, dar regulamentul Wimbledon permite în continuare accesul în tribune cu propria mâncare și băutură, respectând desigur limitele impuse privind dimensiunea bagajelor, cantitatea de alcool și obiectele interzise.
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