Celebrul spinach artichoke dip iese din zona gustărilor și ajunge direct o masă de cină, într-o rețetă nouă publicată de Delish. Preparatul combină fileuri de somon rumenite cu un sos cremos din spanac, anghinare și trei tipuri de brânză, totul într-o singură tigaie și în doar 30 de minute. Rețeta este semnată de Brooke Caison, iar ideea din spatele preparatului este simplă și foarte eficientă. Dipul cu spanac și anghinare este deja apreciat pentru textura lui cremoasă și gustul bogat. Această rețetă îl transformă acum într-o bază pentru un fel principal cu multă proteină. Rezultatul este o cină care păstrează aroma clasică a combinației spanac-anghinare, dar o mută într-un registru mai consistent, cu somon, paprika și o notă finală de prospețime dată de coaja de lămâie.

Ingrediente pentru 4 porții

2 linguri de ulei de măsline extravirgin, împărțite în două etape

4 fileuri de somon a câte aproximativ 170 de grame fiecare

1 linguriță de paprika

sare

1 conservă de 400 de grame de anghinare sferturi, scursă

4 căței de usturoi, tocați fin

1/4 linguriță fulgi de chili

1 pachet de 280 de grame de spanac congelat, decongelat

120 de mililitri de supă de legume cu puțină sare

60 de mililitri de smântână fermentată

115 grame de cremă de brânză

50 de grame de parmezan ras fin, plus extra pentru servire

50 de grame de Gruyère ras

50 de grame de cheddar alb ras

coaja rasă de la 1 lămâie

Mod de preparare

Pasul 1

Încinge o tigaie mare din fontă sau inox, la foc mediu spre mare. Șterge fileurile de somon cu prosoape de hârtie. Presară paprika peste ele și asezonează-le pe toate părțile cu aproximativ 1 linguriță și jumătate de sare.

Pasul 2

Toarnă 1 lingură de ulei în tigaie și rotește vasul ca să acoperi bine fundul. Adaugă somonul și gătește-l, întorcându-l la jumătatea timpului, până se rumenește, adică în jur de 3 minute pe fiecare parte. Scoate somonul pe o farfurie.

Pasul 3

În aceeași tigaie, la foc mediu, adaugă restul de 1 lingură de ulei. Pune anghinarea și amestecă bine ca să fie acoperită de ulei. Întinde-o într-un strat uniform și las-o 2 minute fără să o miști. Adaugă usturoiul și fulgii de chili și gătește încă aproximativ 2 minute, amestecând, până când usturoiul devine aromat. Încorporează spanacul și asezonează cu un praf de sare. Adaugă supa de legume, smântâna fermentată și crema de brânză. Gătește, amestecând din când în când, până când crema de brânză se topește și sosul începe să fiarbă ușor, aproximativ 3-4 minute.

Pasul 4

Adaugă parmezanul, Gruyère și cheddarul alb și amestecă până se topesc, aproximativ 2 minute. Încorporează coaja de lămâie și mai potrivește de sare, dacă este nevoie. Pune somonul înapoi în tigaie și lasă preparatul să ajungă din nou la punctul de fierbere ușoară. Gătește încă 2-3 minute, sau până când peștele este bine făcut. Presară deasupra parmezan suplimentar.